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Імбир не рятує від коронавірусу: спростування нового фейку про COVID-19
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У мережі поширюють черговий фейк про нібито ліки проти коронавірусу. Так, інтернет заполонили повідомлення, мовляв, "у коронавірусу алергія на ... імбир". Тепер ця рослина різко подорожчала в Україні, однак не поспішайте її купувати, бо від COVID-19 вона НЕ врятує!
Швидше за все, ви вже натрапляли на повідомлення про те, що "у коронавируса аллергия на имбирь" або ще гірше – "если вы заболели к левой руке и ноге привязать имбирь (можно даже сухой)".
До теми: Останні новини про коронавірус в Україні і хворих на COVID-19
Тепер ціна на імбир в магазинах різко підскочила, а в деяких містах вона перевалила вже за 300-400 гривень. А все тому, що попит знову зріс. Головна причина – фейкові повідомлення в соцмережах, мовляв, імбир рятує від коронавірусу, і це – "секретний китайський секрет". А ще імбир радять жувати всілякі "блогери" та "лідери думок", але його не рекомендує жоден лікар як профілактику або ліки проти коронавірусу.
Цей "секретний" фейк, який облетів пів світу, таки добрався і до українців.
Як повідомляє "По той бік новин" та Кавун.City, фейк про імбир перекочував до нас з російського простору. Деякі російські видання запроторили імбир в заголовок, а в самих статтях – ні слова. Проте хайп на темі коронавірусу збільшує перегляди, тож росЗМІ не нехтують будь-якими способами залучення аудиторії.
В одному інтерв'ю одна лікарка пожартувала: "Так и коронавирус имбирем с медом вылечим". Цю фразу вирвали й почали поширювати нібито з позиції лікарів.
Відео російського псевдовченого Олега Торсунова (якого неодноразово звинувачували в шарлатанстві), де він радить пити чай з куркумою і медом, а ще – жувати імбир – зібрало майже мільйон переглядів за тиждень. Пост блогерки Алессандри Шульгіної теж став вірусним – хоча до науки він має такий же стосунок, як гомеопатія.
Уляна Супрун зазначає, що імбир справді має протизапальні властивості, тож його радять включати до раціону людей з ревматоїдним артритом. Не як ліки, а як краплину до покращення стану. Так само, джинджерон імбиру діє на терморецептори, і тому нам здається, що імбирне печиво чи напій "печуть". Втім, пиття гарячих напоїв з імбиром довше, ніж просто гаряче плацебо, зберігає тепло рук.
Водночас, Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, пояснює, що надмірне вживання в їжу імбиру не тільки не допоможе впоратися з хворобою, але і може загострити наявні захворювання (наприклад, захворювання шлункового тракту на кшталт хронічного гастриту).
Та проти COVID-19 імбир не допоможе. Наголошуємо, що наразі немає жодних специфічних ліків чи методів для лікування і профілактики коронавірусу.
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