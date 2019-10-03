Прості способи зберегти здоров'я зубів

Хто з нас не мріє про красиві й міцні зуби? Здорові зуби – один з показників успішної людини.

Абсолютно кожен має піклуватися про здоров'я своїх зубів і регулярно відвідувати стоматологічний кабінет. Головна роль у збереженні зубів належить нам самим і про це потрібно пам'ятати.

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Якщо ви серйозно думаєте про здоров'я своїх зубів, тоді вам обов'язково варто дотримуватися цих вимог:

завжди дотримуйтесь правил гігієни порожнини рота, не дивлячись на свій вік (навіть в зрілому віці часто може бути карієс і пародонтит, а ці захворювання можуть привести до більш серйозних наслідків);

чистити зуби варто щодня вранці і ввечері (після сніданку і ввечері, перед сном, краще використовувати зубну пасту з вмістом фтору);

використовуйте зубну нитку (вона допоможе видалити зубний наліт між зубами, а ці місця часто недоступні для звичайної зубної щітки);

обмежте прийом їжі, що багата цукром і крохмалем (краще взагалі відмовитися від липких закусок, цукерок);

регулярно відвідуйте лікаря-стоматолога, не економте гроші на професійному чищенню зубів;

для гігієни порожнини рота можна використовувати зубний еліксир, який чудово освіжає подих.

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