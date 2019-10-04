5 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу

Майже всі чоловіки, якщо не кожен, мріють стати справжніми секс-гігантами. Втім, не завжди все виходить так, як хочеться. Причому, причин виникнення проблем у ліжку може бути настільки багато, що ви й не відразу збагнете, чому щось іде не так. Сексопатологи назвали найпоширеніші чоловічі помилки.

Відразу ж зазначимо, що допускати помилки – нормальний процес, який передує вдосконаленню й отриманню певних скілів. Не дивно, що в сексі це правило теж працює. Втім, яких же помилок чоловіки допускають найчастіше? Читайте далі.

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Хибно трактують відсутність бажання

Про привабливість жінки чоловікам відразу повідомляє їхнє тіло. Один лише вигляд незнайомої красуні або власної партнерки може викликати у них ерекцію. У жінок все інакше. Їх збудження пов'язане з уявою та фантазією, тому їм потрібно дещо більше часу, щоб налаштуватися на секс. Тому не лякайтесь, якщо вона не відразу ж готова йти до ліжка. Спробуйте трішки більше часу приділити процесу спокушання, і результат не змусить на себе довго чекати!

Не підганяйте її

Розчаровуються через повільне збудження

Ця помилка тісно пов'язана з попередньою. Жінки повільно налаштовуються на секс, а також повільно збуджуються. Це питання фізіології, і не більше. Але якщо партнерка відчуває, що чоловік розчарований її "швидкісними здібностями", її бажання посилюється ще повільніше. Або зовсім пропадає. Хочете зайнятись коханням – не поспішайте, а також насолоджуйтесь кожним моментом. Пам'ятайте, що секс – не лише про проникнення.

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Занадто швидко переходять до геніталій

Багато чоловіків віддають перевагу генітальним ласкам і думають, що жінки поділяють їх симпатію. Помилка. Фізичне збудження жінки – ще не сигнал про стрімкий перехід до головного. Навпаки, передчасна генітальна стимуляція може вбити бажання. Пестьте не лише її груди та вагіну, а й решту тіла.

Концентруються на своїй ерекції

Чоловіки, які занадто піклуються про свою ерекції, можуть зруйнувати відчуття близькості під час сексу. Якщо вони сфокусовані на тому, щоб відтермінувати еякуляцію, жінка може відчути себе ізольованою, забутою. Щоб заспокоїти її, сексопатологи рекомендують чоловікам залишатися на зв'язку, говорити партнерці про своє бажання. Якщо ж ви усвідомлюєте, що ерекція слабшає – зупиняться, аби взяти "другий раунд".

У разі ж швидкого сім'явиверження можна сказати партнерці, що причина – в її неймовірній сексуальності. І вдатися до орального сексу. Він нічим не гірший за звичайний статевий акт.

Не зосереджуйтесь лише на своїй ерекції

Стимулюють тільки піхву

Головка клітора – це приблизно те ж саме, що і головка пеніса. Чи варто говорити, що виключно вагінальна стимуляція не надто ефективна? Так, звичайно, бувають винятки. Але все-таки частіше саме клітор – центр сексуальної насолоди жінки.

Маємо надію, що ви не надто часто робите ці помилки. Втім, якщо ж і робите, то пасувало б навчитися на власному досвіді та не наступати на одні й ті ж граблі двічі ;)

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