Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком

Якщо ви завжди думали, що секс – винятково спонтанне заняття, то ми маємо для вас дещо інший факт. Сексологи та психологи переконані, що повернути інтим у стосунки може саме заняття коханням за графіком. Читайте, як це організувати та чому це корисно!

Отже, робота, купа справ і постійні клопоти – головні вороги сексу. І, якщо ви постійно надто зайняті для того, щоб віддатися цьому приємному заняттю, – читайте далі. Ми спробуємо врятувати вас!

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Фахівці переконані, що саме секс за графіком дозволить завжди знаходити кілька вільних хвилин, а іноді й годин для того, щоб повністю віддатися спокусі. Якщо ви вважаєте, що це – повна дурниця, то ми змушені з вами не погодитися.

Секс за графіком можна порівняти з одним із ваших найважливіших завдань, які ви не маєте права ігнорувати, щоб не бути звільненими керівником. Тепер, до слова, можна трішки подуріти та долучити до процесу рольові ігри. Уявіть, що ваш партнер – ваш бос. І, щоб вас не звільнили з роботи потрібно регулярно виконувати певну роботу. В нашому випадку – займатися сексом.

Щоправда, організувати все так, щоб ваша друга половина не подумала, що ви геть зовсім з'їхали з глузду – справа не проста. Спочатку потрібно обговорити з коханою людиною план дій. Але головне – не наполягати та не тиснути, щоб не здалося, що ви це робите для галочки.

Головне – дотримуватися запланованого графіку

Для вироблення звички потрібен 21 день. Використайте це правило й для сексу. Так, через певний період ви самі будете виділяти час для цього приємного заняття навіть у ті дні, коли валитесь з ніг!

Основна умова, за якої ця гра працюватиме – строго дотримуватися графіка. Відтак, якщо ви домовилися у середу о 21:30 знайти кілька годин для гарячого сексу, то ніяких фінал футбольного матчу не має стати на заваді. Пам'ятайте, що домовленості потрібно дотримуватися за будь-яких умов.

Перетворіть секс за графіком на гру, і ви почнете отримувати максимум задоволення не лише від самого процесу, а й від того, що ви завжди знаходите трішки вільного часу для поривів пристрасті!

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