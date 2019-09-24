Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує

Робіть це, і вона однозначно буде вашою!

Якщо ви хочете сподобатися їй, але не знаєте, з чого почати, – у нас є одна дуже крута порада. Відразу зазначимо, що мова не про дорогі букети й подарунки. Просто робіть це, і все!

Отже, готові спокушати її? Тоді хутчіш беріться за книжки. Звичайно-звичайно, ви знаєте, що читати корисно, необхідно та важливо. Дехто читає багато і з задоволенням, інші ж віддають перевагу грам – і активним, і комп'ютерним.

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Але чи підозрювали ви, що читання може зробити вас сексуальнішим? Ні, не завдяки поглибленому вивченню поз Камасутри й особливостей анатомії дівчат, а саме за допомогою художньої та наукової літератури. Як виявилося, такий вид дозвілля здатний підняти рейтинг чоловіка в очах панянок ледь не до небес, та й додати сили, зросту, а також привабливості.

Американці вирішили перевірити, наскільки читання важливе для стосунків і знайомств. За допомогою сайту eHarmony вони з'ясували, яке хобі збільшує популярність користувачів. І – несподіванка.

Слово "читання" в графі "хобі" збільшує шанси на знайомство: чоловік, що віддає перевагу книзі, отримує на 19% більше повідомлень від дівчат.

Жінок збуджують чоловіки, котрі читають

Тепер ви знаєте, як їй сподобатися. Але це зовсім не означає, що потрібно хизуватися прочитанням книг без безпосереднього процесу. Не забувайте, що хороша та якісна література допоможе вам ще й підтягнути свій словниковий запас, яким теж можна неабияк вразити потенційну кохану!

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