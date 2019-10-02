Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати

Звичайно ж, секс – справа індивідуальна, і кожен знайде свій підхід до неї. Втім, є певні види цього приємного заняття, про які ви, мабуть, узагалі ніколи нічого не чули. Власне про них ми і поговоримо.

Отже, якщо вам набридло звичайне змінювання позицій і локацій – спробуйте змінити вид сексу. Цілком імовірно, що такий підхід дозволить не лише освіжити інтимні стосунки, а й отримати ще більше задоволення, ніж зазвичай.

І ще: Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком

Мануальний секс

Відразу ж зазначимо, що мануальний секс, на перший погляд, можна переплутати з мастурбацією. Втім, він усе ж ближчий до інтимного масажу. Ласки за допомогою рук – не лише гарна прелюдія, а й відмінний і вельми нескладний спосіб отримання задоволення.

Цікавим є ще той факт, що мануальний секс – ще й оздоровча процедура, адже він, як правило, містить й елементи масажу. В результаті цього відновлюється нормальна циркуляція крові, а також збільшується чутливість.

Пройдіться по її ерогенних точках на тілі

Головне – вивчити ерогенні зони вашої другої половинки та пестити їх. Усе дуже просто!

Нарвасадата

Або звичайне проникнення поміж грудей. Утім, тут є одне логічне обмеження: для такого виду сексу у вашої партнерки мають бути явно не дві "сливки" у бюстгальтері. В чому суть такого виду сексу? А в тому, що чоловік отримує задоволення від того, що його член треться між грудей коханої. Чудово буде, якщо й вона отримуватиме від цього неабиякий кайф.

Тут теж можна використовувати різні пози. До прикладу, кобіта може стояти на колінах, може лежати на спині або на партнерові. Головне – використовувати лубрикант, аби уникнути неприємних і болісних відчуттів.

Інтрафеморальний секс

Ця назва може вас неабияк спантеличити, але панікувати не слід. Усе просто: ваш член треться між щільно зімкнутих стегон коханої. Тут теж можна експериментувати з позою, щоб отримати щоразу інший спектр відчуттів. Одна з хитрощів – заборона переходити до вагінального сексу. Такий підхід збуджуватиме чоловіка ще більше.

До слова, пеніс можете розмістити між сідниць коханої, але таке заняття вже називається глютеральним сексом.

Секс не завжди передбачає проникнення

А тепер приготуйтесь. Є низка ще дивніших видів сексу, які вас можуть неабияк здивувати. До прикладу, тертя об крила носа статевим членом – назальний секс; об вуха – аурікулярний секс; тертя між ступнями – інтерпедальний.

На десерт залишаємо вам брейнальний секс (секс мозку). Тут уся суть полягає в отриманні задоволення без дотиків, рухів, а також поцілунків. Єдине, що вас має і може збуджувати – думки та фантазії, які допоможуть досягнути оргазму.

Читайте також: Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує