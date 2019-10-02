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Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
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Звичайно ж, секс – справа індивідуальна, і кожен знайде свій підхід до неї. Втім, є певні види цього приємного заняття, про які ви, мабуть, узагалі ніколи нічого не чули. Власне про них ми і поговоримо.
Отже, якщо вам набридло звичайне змінювання позицій і локацій – спробуйте змінити вид сексу. Цілком імовірно, що такий підхід дозволить не лише освіжити інтимні стосунки, а й отримати ще більше задоволення, ніж зазвичай.
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Мануальний секс
Відразу ж зазначимо, що мануальний секс, на перший погляд, можна переплутати з мастурбацією. Втім, він усе ж ближчий до інтимного масажу. Ласки за допомогою рук – не лише гарна прелюдія, а й відмінний і вельми нескладний спосіб отримання задоволення.
Цікавим є ще той факт, що мануальний секс – ще й оздоровча процедура, адже він, як правило, містить й елементи масажу. В результаті цього відновлюється нормальна циркуляція крові, а також збільшується чутливість.
Головне – вивчити ерогенні зони вашої другої половинки та пестити їх. Усе дуже просто!
Нарвасадата
Або звичайне проникнення поміж грудей. Утім, тут є одне логічне обмеження: для такого виду сексу у вашої партнерки мають бути явно не дві "сливки" у бюстгальтері. В чому суть такого виду сексу? А в тому, що чоловік отримує задоволення від того, що його член треться між грудей коханої. Чудово буде, якщо й вона отримуватиме від цього неабиякий кайф.
Тут теж можна використовувати різні пози. До прикладу, кобіта може стояти на колінах, може лежати на спині або на партнерові. Головне – використовувати лубрикант, аби уникнути неприємних і болісних відчуттів.
Інтрафеморальний секс
Ця назва може вас неабияк спантеличити, але панікувати не слід. Усе просто: ваш член треться між щільно зімкнутих стегон коханої. Тут теж можна експериментувати з позою, щоб отримати щоразу інший спектр відчуттів. Одна з хитрощів – заборона переходити до вагінального сексу. Такий підхід збуджуватиме чоловіка ще більше.
До слова, пеніс можете розмістити між сідниць коханої, але таке заняття вже називається глютеральним сексом.
А тепер приготуйтесь. Є низка ще дивніших видів сексу, які вас можуть неабияк здивувати. До прикладу, тертя об крила носа статевим членом – назальний секс; об вуха – аурікулярний секс; тертя між ступнями – інтерпедальний.
На десерт залишаємо вам брейнальний секс (секс мозку). Тут уся суть полягає в отриманні задоволення без дотиків, рухів, а також поцілунків. Єдине, що вас має і може збуджувати – думки та фантазії, які допоможуть досягнути оргазму.
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