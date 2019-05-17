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Це заняття допомагає зміцнити психічне здоров'я
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Американські науковці розповіли, як проводити вільний час, щоб не страждати від стресів та мати здорову психіку. Все значно простіше, аніж може здатися на перший погляд.
Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили простий спосіб покращити самопочуття та психічне здоров'я. Для того, щоб позбутися стресів та налагодити роботу нервової системи, достатньо зайнятися садівництвом чи роботою на городі.
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Це підтвердив експеримент за участю 25 пацієнтів психіатричних клінік. Піддослідні з серйозними тривожними та депресивними розладами допомагали медперсоналу обирати рослини для гарного саду.
Раз у тиждень всі вони виходили на вулицю та разом саджали, поливали та збирали трави та квіти. У більшості випадків люди зізнавались, що починають краще себе почувати, переосмислюють своє життя та заново вчаться насолоджуватися всім навколо.
"Люди, які були учасниками експерименту, важко хворіли. Зазвичай, вони відчувають себе ізольованими та відчуженими. Але під час садівництва вони ставали іншими. Ми вражені значним впливом таких занять на психічне здоров'я", – відзначають науковці.
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