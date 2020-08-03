Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

5 порад для тих, хто кепсько почувається у спеку

  • 18
У спеку падає наша продуктивність та погіршується самопочуття - фото 1
У спеку падає наша продуктивність та погіршується самопочуття

Попри те, що серпень – останній місяць літа, він все ще може бути достатньо спекотним і задушливим. Багато людей погано переносять спеку: страждають від загострення хронічних захворювань, почуваються абсолютно непрацездатними і млявими.

На жаль, на час літа не можна впасти у сплячку в якомусь прохолодному місці і прокинутися вже восени, але є кілька ефективних способів полегшити страждання в спекотну погоду.

До теми: Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак

Змініть режим сну

Якщо є така можливість (наприклад, у вас немає нормованого робочого графіка) спробуйте змінити режим сну і відпочинку. Працюйте в найбільш прохолодний час: пізно ввечері, вночі і рано вранці, а вдень відсипається. Щоб спати вдень було легше: зачиніть вікна та штори (можна окропити їх водою), увімкніть вентилятор, поставте навпроти нього пляшки з водою і направте в сторону від себе, щоб він охолоджував повітря в кімнаті. Спати краще під легким простирадлом з натуральних тканин.

Віддайте перевагу сну вдень - фото 419042
Віддайте перевагу сну вдень

Пийте гарячий чай

Звучить, як знущання, але гарячі напої допомагають підсилити потовиділення, тим самим сприяючи швидшому охолодженню організму. Крім гарячого чаю в спеку варто пити більше простої води кімнатної температури. Також краще утримуватися від алкоголю і кофеїну.

Пийте гарячий чай, а від кави відмовтесь узагалі - фото 419043
Пийте гарячий чай, а від кави відмовтесь узагалі

Використовуйте мокрий шарф

Тільки не поспішайте мочити величезний в'язаний шарф, який носите взимку. Візьміть тонкий хустку (шовкову або з віскози), змочіть її у холодній воді і пов'яжіть на шию, коли волога випарується, змочіть хустку ще раз. Також свій "антиспековий" образ ви можете доповнити пов'язками (на кшталт напульсників) на зап'ястя і щиколотки, які також потрібно змочувати водою.

Змочіть хустинку у воді - фото 419044
Змочіть хустинку у воді

Створіть комфортне робоче місце

Влаштуйте собі максимально зручне робоче місце. Сядьте якомога далі від вікна, щоб на вас не потрапляли сонячні промені, поставте на стіл маленький вентилятор, тримайте поблизу пляшку з водою для пиття і пляшку з пульверизатором, щоб можна було бризкати воду на обличчя і тіло.

Намагайтесь не працювати біля вікна - фото 419045
Намагайтесь не працювати біля вікна

Менше бувайте на сонці

Якщо є можливість, то уникайте перебування на сонці. Якщо вам все-таки доводиться багато ходити у спеку, то ходіть там, де є тінь і робіть це повільно і спокійно, не поспішаєте і не рухайтеся занадто різко. Інакше можна спровокувати стрибок артеріального тиску, запаморочення і навіть непритомність.

Читайте також: ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного дня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 138
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 848
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2459121
Загрузка...
Новини