5 порад для тих, хто кепсько почувається у спеку

Попри те, що серпень – останній місяць літа, він все ще може бути достатньо спекотним і задушливим. Багато людей погано переносять спеку: страждають від загострення хронічних захворювань, почуваються абсолютно непрацездатними і млявими.

На жаль, на час літа не можна впасти у сплячку в якомусь прохолодному місці і прокинутися вже восени, але є кілька ефективних способів полегшити страждання в спекотну погоду.

До теми: Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак

Змініть режим сну

Якщо є така можливість (наприклад, у вас немає нормованого робочого графіка) спробуйте змінити режим сну і відпочинку. Працюйте в найбільш прохолодний час: пізно ввечері, вночі і рано вранці, а вдень відсипається. Щоб спати вдень було легше: зачиніть вікна та штори (можна окропити їх водою), увімкніть вентилятор, поставте навпроти нього пляшки з водою і направте в сторону від себе, щоб він охолоджував повітря в кімнаті. Спати краще під легким простирадлом з натуральних тканин.

Віддайте перевагу сну вдень

Пийте гарячий чай

Звучить, як знущання, але гарячі напої допомагають підсилити потовиділення, тим самим сприяючи швидшому охолодженню організму. Крім гарячого чаю в спеку варто пити більше простої води кімнатної температури. Також краще утримуватися від алкоголю і кофеїну.

Пийте гарячий чай, а від кави відмовтесь узагалі

Використовуйте мокрий шарф

Тільки не поспішайте мочити величезний в'язаний шарф, який носите взимку. Візьміть тонкий хустку (шовкову або з віскози), змочіть її у холодній воді і пов'яжіть на шию, коли волога випарується, змочіть хустку ще раз. Також свій "антиспековий" образ ви можете доповнити пов'язками (на кшталт напульсників) на зап'ястя і щиколотки, які також потрібно змочувати водою.

Змочіть хустинку у воді

Створіть комфортне робоче місце

Влаштуйте собі максимально зручне робоче місце. Сядьте якомога далі від вікна, щоб на вас не потрапляли сонячні промені, поставте на стіл маленький вентилятор, тримайте поблизу пляшку з водою для пиття і пляшку з пульверизатором, щоб можна було бризкати воду на обличчя і тіло.

Намагайтесь не працювати біля вікна

Менше бувайте на сонці

Якщо є можливість, то уникайте перебування на сонці. Якщо вам все-таки доводиться багато ходити у спеку, то ходіть там, де є тінь і робіть це повільно і спокійно, не поспішаєте і не рухайтеся занадто різко. Інакше можна спровокувати стрибок артеріального тиску, запаморочення і навіть непритомність.

Читайте також: ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного дня