На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
- 112
Усе наше життя пов'язане з безліччю міфів. Цього разу ми пройдемося по хибних твердженнях, які стосуються чоловіків. Гайда разом руйнувати популярні міфи про представників сильної (або не завжди) половини людства.
Годі вірити у міфи, які нам насаджуються десятиліттями, якщо не століттями. Пора нарешті по-новому глянути на життя та те, що нас оточує.
Це цікаво: Сови vs жайворонки: стало відомо, хто ефективніший на роботі
Міф 1: справжній чоловік – годувальник
Чоловік зобов'язаний мчати на чолі зграї, чи то полювання на мамонта, чи боротьба за квартальну премію. Жінка, обов'язково боса і вагітна, не покидає меж кухні та не знає, як виглядають рахунки за квартиру. А якщо жінка вибирає кар'єру, а чоловік віддає перевагу домашнім справам?
Правда: мужність не визначається рівнем заробітку
А також умінням поміняти колесо, зробити ремонт або вибити відпустку влітку. У парі рішення приймають двоє, а виховувати дітей і слідкувати за домом взагалі може виявитися набагато складніше, ніж працювати в офісі. І хто після цього справжній чоловік?
Як чоловіки, так і жінки можуть утримувати свої сім'ї, і це нормально / Фото Unsplash
Міф 2: справжній чоловік не відчуває болю
Чоловіки не відчувають болю – ані душевного, ані фізичного. Удар нижче пояса чоловік повинен приймати з усмішкою, а від звістки про розставання з партнеркою отримувати невимовний захват. Ще б пак, тепер можна пуститися берега.
Правда: на больовий поріг впливають різні фактори
Це і генетична схильність, і загальний фізичний стан організму, і рівень стресу. Чоловіки дійсно трохи легше сприймають фізичний біль, оскільки їх захищає тестостерон. Однак у жінок є естроген, який у критичних ситуаціях може підвищити больовий поріг.
Не забувайте і про сучасні можливості для занять спортом: сьогодні деякі жінки перебувають у кращій фізичній формі та можуть дати 100 очок фори чоловікам. Що стосується болю душевного, тут все індивідуально і від статі не залежить.
Міф 3: справжній чоловік не плаче
Існує, звичайно, кілька ситуацій, коли допускається пустити скупу чоловічу сльозу. Коли ріжеш цибулю, стоїш біля багаття або дивишся гру улюбленої футбольної команди. В інших випадках – ні, справжній мужик не плаче.
Правда: чоловіки можуть плакати
У них є слізні залози та все, що потрібно для очищення очей за допомогою вологи. Їх просто по-іншому виховують і з дитинства наголошують на необхідності бути сильними та тримати емоції глибоко усередині.
Чоловіки теж можуть плакати / Фото Unsplash
Міф 4: справжньому чоловікові ніхто не потрібен
Тільки він, його самотній барліг і, може бути, вірний пес. Розмовляти справжній чоловік не любить, тож навіщо йому компанія? Що стосується жінок, то вони сидять у домі тільки для ведення господарства. Прання, прибирання, приготування їжі – не більше.
Правда: чоловіки люблять компанію
Чоловіки навіть сплять краще, якщо засипають в одному ліжку з жінкою. Вчені давно прийшли до висновку, що одружені чоловіки живуть довше за неодружених побратимів. Жінки дбають про здоров'я партнерів і намагаються боротися з їх шкідливими звичками. Що стосується друзів, посиденьок і спільних поїздок на рибалку і полювання, то їх придумали саме чоловіки.
Міф 5: справжній чоловік – ідеальний коханець
В лігу сексу допускаються тільки чемпіони, і, якщо ти не можеш похвалитися заповітними 18 сантиметрами та довгим язиком, тобі нічого робити на полі задоволення. Справжній чоловік знає про секс все і може задовольнити будь-яку жінку одним тільки поглядом.
Правда: все приходить з досвідом
Чоловіки не народжуються з довідником з сексу в голові. Втім, як і жінки. Хорошим коханцем стає розумний і уважний чоловік, який думає не тільки про своє задоволення.
Чоловіки не стають ідеальними коханцями з пелюшок / Фото Unsplash
Тож гайда позбуватися надокучливих міфів, які заполонили наші голови.
Читайте також: 5 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
21:191 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Учені назвали неочікуваний фактор, який може впливати на переїдання
-
20:21Представлено модульний ноутбук, який можна буде дуже легко апгрейдити
-
19:48Джастін Бібер анонсував вихід нового альбому Justice: коли він вийде
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
18:44Чому не варто ігнорувати сигнал Check Engine у своєму автомобілі
-
18:18Гороскоп на 1 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Робопса Spot від Boston Dynamics навчили стріляти з пейнтбольної рушниці: відео
-
17:22Як на результативність тренувань впливає кава: цікаве дослідження
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
16:19Періс Хілтон розповіла, звідки з'явився її імідж дурненької білявки
-
15:52Яким знакам Зодіаку весна принесе щастя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Космічний зонд зробив незвичайне фото Венери
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
14:22Як водії ставляться до безпілотних автомобілів: цікаве дослідження
-
13:539 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
13:25Зваблива фея: тренерка Ана Чері приміряла прозору сукню (18+)
-
12:53Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
11:51Коли собака зламався: кумедне відео підкорює мережу
-
11:25Сексуальна Кім Кардашян показала голе фото (18+)
-
10:50Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео
- 27 лютого
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі