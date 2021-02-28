5 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять

Усе наше життя пов'язане з безліччю міфів. Цього разу ми пройдемося по хибних твердженнях, які стосуються чоловіків. Гайда разом руйнувати популярні міфи про представників сильної (або не завжди) половини людства.

Годі вірити у міфи, які нам насаджуються десятиліттями, якщо не століттями. Пора нарешті по-новому глянути на життя та те, що нас оточує.

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Міф 1: справжній чоловік – годувальник

Чоловік зобов'язаний мчати на чолі зграї, чи то полювання на мамонта, чи боротьба за квартальну премію. Жінка, обов'язково боса і вагітна, не покидає меж кухні та не знає, як виглядають рахунки за квартиру. А якщо жінка вибирає кар'єру, а чоловік віддає перевагу домашнім справам?

Правда: мужність не визначається рівнем заробітку

А також умінням поміняти колесо, зробити ремонт або вибити відпустку влітку. У парі рішення приймають двоє, а виховувати дітей і слідкувати за домом взагалі може виявитися набагато складніше, ніж працювати в офісі. І хто після цього справжній чоловік?



Як чоловіки, так і жінки можуть утримувати свої сім'ї, і це нормально / Фото Unsplash

Міф 2: справжній чоловік не відчуває болю

Чоловіки не відчувають болю – ані душевного, ані фізичного. Удар нижче пояса чоловік повинен приймати з усмішкою, а від звістки про розставання з партнеркою отримувати невимовний захват. Ще б пак, тепер можна пуститися берега.

Правда: на больовий поріг впливають різні фактори

Це і генетична схильність, і загальний фізичний стан організму, і рівень стресу. Чоловіки дійсно трохи легше сприймають фізичний біль, оскільки їх захищає тестостерон. Однак у жінок є естроген, який у критичних ситуаціях може підвищити больовий поріг.

Не забувайте і про сучасні можливості для занять спортом: сьогодні деякі жінки перебувають у кращій фізичній формі та можуть дати 100 очок фори чоловікам. Що стосується болю душевного, тут все індивідуально і від статі не залежить.

Міф 3: справжній чоловік не плаче

Існує, звичайно, кілька ситуацій, коли допускається пустити скупу чоловічу сльозу. Коли ріжеш цибулю, стоїш біля багаття або дивишся гру улюбленої футбольної команди. В інших випадках – ні, справжній мужик не плаче.

Правда: чоловіки можуть плакати

У них є слізні залози та все, що потрібно для очищення очей за допомогою вологи. Їх просто по-іншому виховують і з дитинства наголошують на необхідності бути сильними та тримати емоції глибоко усередині.



Чоловіки теж можуть плакати / Фото Unsplash

Міф 4: справжньому чоловікові ніхто не потрібен

Тільки він, його самотній барліг і, може бути, вірний пес. Розмовляти справжній чоловік не любить, тож навіщо йому компанія? Що стосується жінок, то вони сидять у домі тільки для ведення господарства. Прання, прибирання, приготування їжі – не більше.

Правда: чоловіки люблять компанію

Чоловіки навіть сплять краще, якщо засипають в одному ліжку з жінкою. Вчені давно прийшли до висновку, що одружені чоловіки живуть довше за неодружених побратимів. Жінки дбають про здоров'я партнерів і намагаються боротися з їх шкідливими звичками. Що стосується друзів, посиденьок і спільних поїздок на рибалку і полювання, то їх придумали саме чоловіки.

Міф 5: справжній чоловік – ідеальний коханець

В лігу сексу допускаються тільки чемпіони, і, якщо ти не можеш похвалитися заповітними 18 сантиметрами та довгим язиком, тобі нічого робити на полі задоволення. Справжній чоловік знає про секс все і може задовольнити будь-яку жінку одним тільки поглядом.

Правда: все приходить з досвідом

Чоловіки не народжуються з довідником з сексу в голові. Втім, як і жінки. Хорошим коханцем стає розумний і уважний чоловік, який думає не тільки про своє задоволення.



Чоловіки не стають ідеальними коханцями з пелюшок / Фото Unsplash

Тож гайда позбуватися надокучливих міфів, які заполонили наші голови.

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