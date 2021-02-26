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5 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
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Щоб докорінно змінити своє життя, іноді достатньо просто вимовити оптимістичні, життєствердні фрази. Водночас є слова, які краще взагалі забути і не вживати.
Я не знаю
Всесвіт прислухається в першу чергу до того, що було сказано вголос, в другу – до думок, які оформлені в конкретні побажання, але читати і розшифровувати підсвідомість вона не може. Хочете змінити нецікаву роботу? Отримати високу посаду або нові знання, знайти однодумців?. Як саме? Кого саме? На що Всесвіт отримує незрозумілу відповідь: я навіть не знаю. Не знаєш, значить, сюрприз буде! А сюрпризи долі, на жаль, рідко бувають приємними.
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В мене не вийде
І подібні фрази створюють в вашій голові бар'єр – тобто ви самі собі даєте установку на невдачу. Зрештою розпочата справа і правда може зазнати фіаско. Замість цих слів краще сказати: "Буде складно, але я постараюся", "Раніше я цього не робив, але докладу всіх зусиль" тощо. Саме вони вселять впевненість.
Мені б твої проблеми
Коли подруга мучиться вибором між норковим манто і шубкою або нарікає на надто вологе морське повітря, так і хочеться вигукнути: мені б твої проблеми! Не сумнівайтеся, після таких слів її проблеми ви обов'язково отримаєте, тільки це будуть зовсім не ті приємні турботи, які спонукали вас до такого вислову. Ідеальне на вигляд чуже життя може приховувати купу неприємних моментів.
Ніколи не піду на це
Іншими словами, не зарікайся! Не важливо, чи йде мова про стрибок з парашутом або про підлість, зраду, обман. Доля зробить все, щоб ви відмовилися від цих слів, і, швидше за все, урок буде жорстоким. Таким способом Всесвіт ще раз доводить, що людина не може контролювати всі події у своєму житті. Постарайтеся бути менш категоричними. Завжди підкреслюйте, що ви так вважаєте саме наразі.
Я негарна (негарний)
Забудьте про такі образи у свою сторону назавжди. "Я не красива", "У мене жахлива фігура" та інші – вони як аутотренінг, тільки негативний, сильно впливають на самооцінку, віднімають сили і впевненість у собі. Замість них регулярно говоріть собі про свої переваги (вони у вас точно є) і акцентуйтеся на них. А про недоліки говоріть не докірливо, а на кшталт "Час підкачати прес", "Треба поправити зачіску" тощо.
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