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5 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
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З віком багатьох починає турбувати питання: як зберегти ясність думок і вберегти свій мозок від вікових змін. Для цього можна просто додати до свого раціону ці п'ять продуктів.
Експерти розповіли, які продукти потрібно вживати регулярно, аби покращити роботу мозку.
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Морська риба. Вона багата омега-3 жирними кислотами, які необхідні для підтримки функцій головного мозку. Омега-3 кислоти знижують ризик хвороби Альцгеймера й інсульту. Вони також допомагають нам ефективно боротися з віковими погіршенням пам'яті.
Горіхи. Горіхи – відмінне джерело вітаміну Е. За словами вчених, він захищає когнітивні функції мозку, які з віком мають властивість погіршуватися.
Чорниця. Як показали дослідження, ці ягоди можуть допомогти захистити наш мозок від вільних радикалів. Вони також ефективні для профілактики хвороби Альцгеймера й інших дегенеративних розладів.
Авокадо. Цей продукт знижує ризик серцево-судинних захворювань, а також бере участь у підтримці мозкового кровообігу.
Темний шоколад. Натуральний темний шоколад містить значно вищий відсоток какао бобів, ніж той шоколад, який продається у магазинах. Ми рекомендуємо вам купувати шоколад з вмістом не менш як 75% какао. Для максимально позитивного ефекту, краще взяти 100% високоякісний порошок какао і додати його до молока або кави.
Додавайте ці продукти до свого звичного раціону, аби підтримувати роботу мозку та не мати проблем із пам'яттю!
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