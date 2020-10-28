Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року

У холодну пору року захисні сили організму можуть слабшати природним чином. Але існують прості способи, які ефективно допомагають зміцнити імунітет та підвищити шанси пережити сезон без захворювань.

Деякі експерти вважають, що взимку може активніше поширюватися коронавірус – за їхніми словами, на це вказує збільшення кількості випадків захворювання в країнах, де температура почала знижуватися. Фахівці вважають, що COVID-19 у холодну пору року може активізуватися так само як інші віруси ГРВІ, які процвітають у зимових умовах.

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Водночас наявні дані свідчать, що люди, які мають міцний імунітет, можуть краще боротися з інфекціями. Фахівці назвали шість простих способів, що дозволяють посилити імунітет у холодну пору року, краще підготуватися до атаки вірусних хвороб, а також мінімізувати ризики COVID-19, застуди та грипу.

1. Підтримуйте якісне харчування. Експерти рекомендують харчуватися якомога різноманітніше, оскільки це підвищує доступність організму корисних мікроелементів – вітамінів, мінералів, цінних жирних кислот. У раціоні обов'язково повинні бути присутніми фрукти, овочі, горіхи, насіння.



Ваш раціон має бути збалансованим

2. Додавати в їжу спеції. Вони не тільки покращують смак їжі, але також мають антибактеріальні й антисептичні властивості, які можуть захистити організм від вірусних інфекцій у холодну пору року.

3. Пити достатньо води. У холодну погоду споживання рідин зазвичай знижується. Це небезпечно, організм обов'язково повинен бути досить зволожений. Пиття води ефективно покращує стан слизових оболонок, очищає тіло від токсинів, що підсилює імунну систему, знижуючи її навантаження.

Пийте достатню кількість води

4. Підтримувати фізичну активність. Медики радять щодня здійснювати бодай прогулянку на 30 хвилин.

5. Зменшити споживання цукру. Ще один простий спосіб поліпшити свій імунітет: обмежити споживання солодких продуктів. Використовуйте як альтернативу свіжі або сушені фрукти. Велика кількість цукру має тенденцію активізувати запальні процеси в організмі, що ослабляють імунну систему.

6. Залишатися тверезим. Уживання алкоголю пригнічує активність імунної системи. У холодну пору це може зробити людину уразливішою для вірусних інфекцій, включаючи грип, простуду і COVID-19. Фахівці закликають виключити спиртні напої з раціону хоча б на холодну пору року.



Відмовтеся від зловживання алкоголем

Бережіть себе та будьте здоровими. А також не забувайте дотримуватися соціальної дистанції та регулярно мити руки!

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