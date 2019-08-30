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5 книжок, які прокачають ваші навички спілкування на максимум
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Серед книжок цього огляду – і покрокові інструкції, як досягти успіху, і корисні історії про те, як залишатися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя. При цьому важливу роль грає як бажання не лише брати, але й давати, так і вміння спілкуватися.
"Давати і брати. Прихована соціальна динаміка успіху", Адам Ґрант
(К: Yakaboo Publishing, 2019)
Автор цієї книжки – один із 10 найвпливовіших мислителів світу у сфері менеджменту та управління людьми, який сім років поспіль очолював рейтинг найпопулярніших викладачів Вортонівської бізнес-школи, увійшовши у світовий Топ-40 найвпливовіших людей у бізнесі до 40 років. Він консультував Google, Національну футбольну лігу США, ООН, Світовий економічний форум, Військово-морські сили США, компанії Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Disney Pixar. В його книжці наведено цікаву градацію людей за соціально-комунікативними ознаками.
Так, серед бажань "отримувачів" – багатство (гроші, матеріальні цінності, майно), влада (домінування, контроль над іншими), задоволення (насолода життям), перемога (мати ліпші результати за інших). У пріоритеті "давачів" – готовність допомагати (працювати на благо інших), відповідальність (бути надійним, заслуговувати на довіру), соціальна справедливість (турбота про незахищених, малозабезпечених), співчуття (реагування на потреби інших).
Цікаво дізнатися, в якій країні більшість людей ставить цінності "давачів" вище, і про це так само є у цій практичній книжці.
"Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування", Джеймс Борґ
(Х.: Фабула, 2019)
Мова у цій книжці про те, що слова, якими ми користуємося, визначають наш успіх в житті – в стосунках, на роботі й в бізнесі. Тому той, хто розуміє силу усного слова і як воно впливає на почуття і розум людей, безсумнівно, скористується навичками усного мовлення. Адже більшість сучасних систем освіти не вчать тому, як важливі слова в повсякденному спілкуванні і як вони змінюють дійсність, і метафора "магія слів" цілком недаремна.
Слова чарівним чином впливають на обставини і реакцію людей. Ми творимо диво за допомогою власної мови. Тож цій книзі ви знайдете нові, більш ефективні способи "творити диво", змінивши звичну манеру висловлюватися у різноманітних ситуаціях. Думки формулюються словами, якими ми їх і висловлюємо. Тому контролюйте свій внутрішній голос і вибирайте слова дуже точно, щоб ефективно спілкуватися. Коли ви почнете звертати увагу на свою мову і ретельно добирати слова, з'явиться безліч чарівних моментів, і ви здивуєтеся, як слова можуть вплинути на результат спілкування.
"Ваш надійний тил. Як налагодити зв’язки, що приведуть до успіху", Кейт Феррацці
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)
Автор цієї книжки – нетворкер № 1 у світі, засновник і генеральний директор консалтингової компанії Greenlight, був директором із маркетингу в таких компаніях, як Starwood Hotels і Deloitte Consulting. Його система взаємодопомоги й налагодження стосунків настільки популярна, що нею послуговується бізнес-школа Стенфорду. Мова у книжці про те, що великої мети важко досягнути самотужки. Саме тому варто оточувати себе людьми, що стануть вашим надійним тилом на шляху до самореалізації.
Завдяки крутим та дієвим порадам від Кейт Феррацці ви зможете згуртувати навколо себе друзів-мотиваторів і однодумців, що сприятиме швидкій та ефективній реалізації поставлених цілей. Як будувати міцні та щирі стосунки з важливими людьми? Як позбутися звичок, що заважають вашому розвитку? Як прискорити зміни? Як оточити себе тими, хто для вас небайдужий? Кейт Феррацці відповідає на ці та багато інших питань у неперевершено легкій манері публічного виступу.
"Шлях до себе. Відверто", Оксана Лозинська
(Брустурів: Дискурсус, 2019)
"Ця книга – про самореалізацію й успіх, злети й падіння, особистісний та професійний ріст. Це моя відверта історія про те, як не втратити себе на життєвому шляху, – пише авторка і додає: Ніколи не сумнівайтеся в собі, ніколи не бійтеся впасти. Не бійтеся робити помилки: вони вчать нас правильно чинити наступного разу та відкристалізовувати свій професіоналізм". Загалом це історія молодої українки про міграцію та інтеграцію в Нідерландах.
Оксана Лозинська розповідає про власний досвід навчання і викладання в голландських вишах, про систему нідерландської вищої освіти та проектно-дослідницьку діяльність, про культурний шок, про емоційне вигорання як діагноз та його лікування в Нідерландах, про медитацію і її вплив на самопочуття людини, про занурення в нідерландську мову і культуру.
"Коли очікування великою мірою не збігаються з реальністю – і так на роботі та поза нею, включно з особистим життям, – є високі шанси вигоріти, тимчасово втратити відчуття і розуміння реальності. Вигорання (англійською burn out, а нідерландською overspannen zijn) в Нідерландах та західному світі загалом вважається серйозним діагнозом".
"Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, як усі", Тіна Cіліґ
(К.: Наш Формат, 2019)
Авторка цієї книжки дає поради та пропонує вправи, які допоможуть розвинути творче мислення, нестандартний погляд на буденні ситуації та підприємницькі здібності, з якими ви зможете подивитися на світ як на безмежне джерело можливостей. Адже коли ми починаємо кар'єру, відкриваємо власну справу чи стартуємо з новим проектом, то часто боїмося і йдемо протореним шляхом.
Школа, університет та оточення нав'язують нам: обери стандартний варіант, це найбезпечніше. Однак іноді найкраща стратегія – це помилятися, експериментувати й мислити креативно. І неважливо, вам 20 чи 50.
Цю книжку викладачка Стенфордського університету Тіна Сіліґ написала насамперед для свого сина, намагаючись застерегти від помилок, яких припустилася сама. Це не черговий підручник з покроковими інструкціями, як досягти успіху, а історія про те, як залишатися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя.
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
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