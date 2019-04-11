5 книг, які допоможуть покращити ваші стосунки

Усі книжки цього огляду – про непевність і навіть хиткість стосунків, які залежать лише від нас самих. Якщо точніше, то від спільної уваги, розуміння та прощення, які іноді можуть обернути звичайну мелодраму або на справжній психологічний трилер, або на успішний бізнес-план.

"Сила протилежностей", Іцхак Калдерон Адізес

(Фабула, 2019)

Автор цієї книжки переконаний, що, будучи системою, родина потребує дисципліни і правил – інакше в ній не буде порядку. Порядок має змінюватися залежно від обставин, оскільки шлюб – це вибір на довгі роки, і з плином часу, щоб залишатися функціональним, він повинен еволюціонувати. Натомість буває так, що разом збираються люди з несхожими стилями поведінки, серед яких виникають конфлікти.

Так само, застерігає автор, "за умов посилення економічного тиску, скорочення сімейних бюджетів, культивування зайнятості обох партнерів у шлюбі та всеосяжної культури споживання, чоловіки вважають, що їхні дружини повинні також ставати годувальницями, закачувати рукави і йти заробляти гроші, водночас зберігаючи функцію ніжної, дбайливої та люблячої матері".

У будь-якому разі, конфлікт може перейти в деструктивну фазу і привести до розлучення. А може допомогти подальшому розвитку і самореалізації. Залежить це від того, чи присутні в родині взаємоповага і довіра. Тож методика автора може допомогти покращити стосунки, в яких протилежності (характери, типи виховання і т. ін.) обов'язково притягуються.

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"Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів", Кріс Восс, Тал Рез

(К.: Наш Формат, 2019)

У цій книжці недаремно нагадують, що життя – це серія постійних переговорів: від ціни на вживане авто до того, хто виконуватиме хатні справи в родині. Автор, який понад 20 років працював переговорником ФБР зі звільнення заручників та вів надскладні перемовини з немислимо високими ставками, вважає, що переговори – це фактично єдиний прийнятний спосіб добитися чогось від іншої людини.

Після завершення кар'єри він зрозумів, що прийоми, які напрацювали він і колеги, можуть так само ефективно застосовуватися в будь-якій сфері та будь-яких стосунках. І питання, на які у книжці знаходяться відповіді, вкрай важливі.

Наприклад, чому емоції, а не логіка є основою результативних переговорів? Коли можна тиснути на співрозмовника, а коли – проявити виваженість? Які запитання ставити, щоб виграти час? Загалом це книжка для того, хто хоче навчитися або поглибити навички ведення переговорів у ділових стосунках та поза ними.

"Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта", Ірвін Ялом

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)

Автор цієї книги – відомий психотерапевт, який несподівано став письменником. Він переказує історії хвороб своїх пацієнтів – а таких розповідей в цій книзі болю і печалі цілих десять – а створює з неї "життєву" прозу. Власне, інакше й не можна, якщо не ставишся до героїв своїх історій як до живих, і в цьому автору завжди допомагав Вільям Теккерей – англійський романіст дев'ятнадцятого століття – з анекдоту його студентської юності.

На запитання дружини про те, як минув день, класик вигукнув: "О, це жахливо! Один з моїх героїв цілий день дуріє, і я нічого не можу з ним зробити". Тим не менш, сенс "Ліків від кохання" в іншому – не в прихованих інстинктах і горезвісних "застереження за Фрейдом" бачить автор головний матеріал психотерапії, а в різних різновидах болю.

Здебільшого через нерозуміння сенсу життя, і навпаки – з усвідомлення неминучої смерті (своєї і близьких), власної унікальності і невміння жити вільно. Ці істини, як переконаний автор, складають основу мудрості і порятунку світу, продемонстровані на десяти прикладах.

"Секс та релігія", Даґ Ейстейн Енді

(Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2018)

У книжці відомого норвезького науковця і правозахисника чимало відомостей не лише про "еротичність" сучасної культури стосунків, але й величезний масив інформації щодо непростих стосунків між сексом і різноманітними релігіями протягом всієї історії людства й у різних світових культурах. Зокрема, розглядається проблема допустимості чи заборони статевих стосунків за межами шлюбу; ставлення різних релігій до дозволу священикам займатися сексом, до гомосексуальних статевих стосунків і сексу між представниками різних рас, до сексуального самозадоволення тощо.

Загалом це захопливе дослідження звичаїв, ритуалів і правил, з яких стає видно, що від давніх часів основний релігійний акцент робиться на чоловіків, і сексуальність жінки визначається з огляду на її стосунки з ними. Тоді як чоловіки зазвичай можуть мати декількох жінок, як у шлюбі, так і поза ним, натомість головним релігійним правилом щодо жінок є те, що жінка сексуально обмежена тільки одним чоловіком, не завжди на все життя, але, звичайно, не більше одного за раз.

"Формування розуму: як мозок створює наш духовний світ", Кріс Фріт

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Свого часу завдяки автору цієї книжки ми дізналися, що таке шизофренія і аутизм з точки зору сучасної нейробіології. Цього ж разу – нові відкриття у вивченні когнітивних наук і мозку. Загалом це спроба дати відповідь на питання що таке наша свідомість? Як насправді мозок створює реальність і наш духовний світ?

Автор впевнений, що класичний поділ на фізичний і психічний світи – це ілюзія, помилка, забобон. У такий спосіб мозок грається з нами, пропонуючи чергову ілюзію, адже все що ми знаємо про світ – тобто про "фізичне" і "психічне" світі – проходить крізь наш мозок. І не слід забувати, що наш зв'язок із зовнішнім, фізичним світом не такий простий і безпосередній, як зв'язок зі світом внутрішнім, світом психіки та ідей. Він набагато складніший, але й чарівніший, бо наш мозок не просто рятує від нудних справ.

"Він створює "мене", який входить у соціальний світ, – уточнює автор. – Ба більше, саме завдяки мозку я можу ділитися своїм внутрішнім світом із друзями і, відповідно, створювати щось більше, ніж те, що кожен із нас здатен зробити самотужки. Пропонована книжка описує, як мозок усе це робить чарівним".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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