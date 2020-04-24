46-річна Хайді Клум здивувала мережу округлим животиком

Як відомо, німецька модель Хайді Клум вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца влітку минулого року. З того часу в мережі періодично з'являються новини про вагітність 46-річної красуні. І цього разу зірка сама вирішила підлити масла у вогонь, опублікувавши забавне фото з "вагітним животиком".

Так, Хайді Клум опублікувала знімок з чоловіком Томом Каулітцом, а також братом-близнюком Томом Біллом, який часто проводить час з парою. На свіжому фото всі троє позують, піднявши одяг і демонструючи животи, які спеціально вирішили не втягувати. Модель при цьому виглядає найбільш зухвало. Красуня одягнена в мереживний топ, бікіні, а також в'язаний кардиган і шапку.

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"Вечеря була хорошою", – написала зірка, кажучи прямо, що їхні фігури – результат з'їденої напередодні смачної їжі. Проте шанувальники не стали вникати в суть слів Хайді, а почали вітати її з вагітністю.

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