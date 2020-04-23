У мережі знайшли двійника Джей Ло, і ця дівчина вражає (фото 18+)

Співачка Дженніфер Лопес залишається однією із найбажаніших та найпопулярніших красунь світу, але навіть у неї є двійник! В інтернеті натрапили на фітнес-модель, яка неймовірно схожа на Джей Ло. Зацініть!

Чимало людей знаходять дуже схожих на себе, і знаменитості – не виняток. Нещодавно в мережі натрапили на американку, яку важко відрізнити від Дженніфер Лопес.

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До того ж, дівчина молодша за 50-річну акторку і має ще м'язистішу фігуру. Все тому, що двійник знаменитості – Дженіс Гарай, яка працює фітнес-моделлю в Х'юстоні. Якщо форми красунь й відрізняються, то обличчя викликає щире здивування. Погляньте самі:

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