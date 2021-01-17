Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мерседес Террелл, –

У цей морозний вечір знайомимо тебе з гарячою дівчиною Мерседес Террелл, девіз якої в соцмережах: більше оголених фото і ніякої цензури!

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А ще наша сьогоднішня героїня стала найпопулярнішою ринг-гьорл промоушена зі змішаних єдиноборств Bellator. Красуня випередила усіх своїх колег за кількістю шанувальників в Instagram. Дівчина може похизуватися майже 600-тисячною армією фанатів. Не всі професійні спортсмени мають стільки підписників. Завдяки контракту з Bellator дівчина має можливість подорожувати по всьому світу, що тільки сприяє зростанню її шанувальників.

Але рецепт успіху Мерседес досить простий – більше відвертих фото та відео і ніяких комплексів. Наприклад, на одному з опублікованих роликів дівчина знялася без спідньої білизни під лосинами і засвітила інтимне місце. Фанати дівчата були в екстазі.

І таких сміливих кадрів чимало, тож ми обрали для тебе найгарячіші фото сексуальної ринг-гьорл. Насолоджуйся:

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