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На сайті Білого дому з'явилось таємниче послання, і це геніально

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Таємна вакансія на сайті Білого дому - фото 1
Таємна вакансія на сайті Білого дому

Офіційний сайт Білого дому оновився і відкрив незвичайне послання, яке може побачити кожна креативна людина. Про що ж йдеться у таємному повідомленні – читайте далі.

Одразу після інавгурації Джо Байдена запрацювала нова версія сайту адміністрації президента США. І там ентузіасти вже відшукали секретне повідомлення. Не варто сподіватись на якісь масонські відсилки, адже в HTML-коді можна знайти запрошення на роботу.

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"Якщо ви це читаєте, то нам потрібна ваша допомога, щоб розробляти краще", – зазначено у повідомленні, яке очевидно спрямоване на пошук хороших програмістів. Здається, оголошення про роботу вийшли на справді новий рівень! Відзначимо, що в Білому домі справді шукають профі для роботи над модернізації сфери державних послуг.

На сайті Білого дому з'явилось таємниче послання, і це геніально - фото 444139

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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