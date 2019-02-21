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400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen

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Репліка фургона Volkswagen T2 - фото 1
Репліка фургона Volkswagen T2 / designboom

На туристичній виставці у німецькому Мюнхені показали повнорозмірну репліку знаменитого фургона Volkswagen T2 з деталей Lego. Його зібрав сертифікований моделіст Lego Рене Хоффмайстер і його напарник Паскаль Ленхард.

Довжина автомобіля складає п'ять метрів, ширина – 1,9 метра, а висота – 2 метри. Для побудови копії майстрам знадобилося 400 тисяч деталей Lego, з яких 20 тисяч були використані для створення скла. Маса моделі склала 700 кілограмів, а на її створення було потрібно шість тижнів. Салон автомобіля і різні деталі (радіо і посуд) теж виконані з Lego.

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400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309051

Фургон обладнаний дахом, що підіймається і функціонуючими зсувними дверима, а поєднання кольорів репліки відповідає моді 1960-х років.

Хоффмайстеру і Ленхарду вдалося перевершити команду Lego Master Builders, яка зібрала у січні 2018 року репліку Chevrolet Silverado з майже 335 тисяч деталей конструктора. Але їм не вдалося побити рекорд офіційної команди Lego, яка зібрала повнорозмірний спорткар Bugatti Chiron з мотором Lego Power Function. Компанії навіть вдалося розігнати копію Bugatti до 20 км/год на дев'яти кілометровій прямій трасі.

400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309052
400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309053
400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309049
400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309047
400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309050
400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen - фото 309048

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Джерело: designboom
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