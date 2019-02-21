В Австралії дозволили встановлювати автомобільні номери з емодзі

Влада австралійського штату Квінсленд дозволила жителям додавати смайлики на номери автомобіля. Про це повідомила державна компанія Personalised Plates Queensland (PPQ).

Зараз дозволено використовувати тільки п'ять видів емодзі: закоханий смайлик, смайлик, що підморгує, усміхнений, в темних окулярах і смайлик, що плаче від сміху. Вже з 1 березня водії зможуть вішати їх на свої машини.

І ще: Експерти назвали п'ять звичок водіїв, яких варто позбутися

У номерний знак можна додати емодзі

Вже відома вартість такого номера: від 85 до 475 доларів. Ціна буде варіюватися в залежності від того чи реєструє людина перший незвичайний номер, змінює його, робить редизайн або ж оновлює в зв'язку з пошкодженнями.

Сам номер повинен складатися не більше, ніж з п'яти знаків. Три – це букви, два – числа. Символи у номері можна розташувати в будь-якому порядку.

Читайте також: У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом