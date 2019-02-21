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В Австралії дозволили встановлювати автомобільні номери з емодзі

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Автомобільні номери з емодзі - фото 1
Автомобільні номери з емодзі / instagram

Влада австралійського штату Квінсленд дозволила жителям додавати смайлики на номери автомобіля. Про це повідомила державна компанія Personalised Plates Queensland (PPQ).

Зараз дозволено використовувати тільки п'ять видів емодзі: закоханий смайлик, смайлик, що підморгує, усміхнений, в темних окулярах і смайлик, що плаче від сміху. Вже з 1 березня водії зможуть вішати їх на свої машини.

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У номерний знак можна додати емодзі - фото 308975
У номерний знак можна додати емодзі

Вже відома вартість такого номера: від 85 до 475 доларів. Ціна буде варіюватися в залежності від того чи реєструє людина перший незвичайний номер, змінює його, робить редизайн або ж оновлює в зв'язку з пошкодженнями.

Сам номер повинен складатися не більше, ніж з п'яти знаків. Три – це букви, два – числа. Символи у номері можна розташувати в будь-якому порядку.

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Джерело: ppq
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