Названі найдорожчі розмитнені євробляхи

В Україну за час дії законів про пільгові ставки на розмитнення автомобілів надійшли кілька елітних іномарок. Серед них виявилися авто вартістю у мільйони гривень. Представляємо перелік найдорожчих розмитнених євроблях.

Так, стало відомо, що найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став Porsche Turbo S 2013 випуску. Сума податків, які заплатив власник перевищила 760 тисяч гривень. Всього два автомобіля марки Porshe розмитнили за час дії законів про пільгові ставки.

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Другим в списку найдорожчих розмитнених авто став Bentley Flying Spur 2014 року випуску вартістю 74,5 тисяч доларів, який розмитнили за 727,9 тисяч гривень. Наступним у цьому переліку став Porsche Cayenne S 2018 року вартістю 76 тисяч доларів, а розмитнили машину за 705 тисяч гривень.

Також у п’ятірку найдорожчих розмитнених євроблях ввійшов Mercedes-BenzGclasse 2015 року вартістю 63,6 тисяч доларів, який розмитнили за 593,4 тисяч гривень, а Mercedes-Benz V classe 2018 року вартістю 62 тисячі доларів розмитнили за 553 тисячі гривень.

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