Старша дочка Олі Полякової показала свого коханого

Донька Олі Полякової Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі своїм хлопцем. У мережі із цікавістю поставилися до такого кадру.

Маша Полякова не стала приховувати від громадськості, що вже відносно довгий період часу зустрічається з хлопцем, на ім'я Андрій. У соціальних мережах дівчина іноді ділиться частиною свого особистого життя, публікуючи фото зі своїм коханим. Так, на новому знімку парочка фотографує себе в дзеркалі.

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Сама ж Оля Полякова в курсі цих відносин і зовсім не заперечує, щоб Маша зустрічалася з хлопцем. Більш того, вона вирішила не стояти осторонь і прокоментувати свіжий знімок старшої дочки.

"Найсолодша і найкрасивіша парочка Twix. Будь завжди щаслива", – прокоментувала артистка. Шанувальники неоднозначно відреагували на фотографію, тому думки їх розділилися. Хтось вважає, що потрібно поводитися простіше. Інші впевнені в тому, що ці двоє виглядають разом просто чудово.

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