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Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ
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Актор Тімоті Шаламе, зірка нової "Дюни" Дені Вільнева, вихід якої відклали через карантин, став героєм листопадового випуску американського GQ. Дивіться круті фото ікони стилю на Радіо МАКСИМУМ!
Для журналу його знімала фотограф Ренелл Медрано, яка співпрацювала також з Paper Magazine, Vogue і NYT.
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Зйомки проходили у будиночку в Вудстоку і в лісі неподалік. Цю лісову хатину Тімоті орендував на час карантину в липні й був щасливий, коли побачив, що одна зі стін у будинку буквально присвячена Бобу Ділану: там були альбоми, які музикант записав у кінці 1960-х.
Шаламе сприйняв це як знак згори, адже до цього його якраз затвердили на головну роль у байопіку про Боба Ділана (правда, коли його почнуть знімати у нинішніх умовах, незрозуміло).
Дивіться відео зі зйомок Тімоті Шаламе для GQ:
А також насолоджуйтеся крутими фото актора для чоловічого журналу:
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