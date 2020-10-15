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Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ

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Тімоті Шаламе знявся для GQ - фото 1
Тімоті Шаламе знявся для GQ

Актор Тімоті Шаламе, зірка нової "Дюни" Дені Вільнева, вихід якої відклали через карантин, став героєм листопадового випуску американського GQ. Дивіться круті фото ікони стилю на Радіо МАКСИМУМ!

Для журналу його знімала фотограф Ренелл Медрано, яка співпрацювала також з Paper Magazine, Vogue і NYT.

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Зйомки проходили у будиночку в Вудстоку і в лісі неподалік. Цю лісову хатину Тімоті орендував на час карантину в липні й був щасливий, коли побачив, що одна зі стін у будинку буквально присвячена Бобу Ділану: там були альбоми, які музикант записав у кінці 1960-х.

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430481

Шаламе сприйняв це як знак згори, адже до цього його якраз затвердили на головну роль у байопіку про Боба Ділана (правда, коли його почнуть знімати у нинішніх умовах, незрозуміло).

Дивіться відео зі зйомок Тімоті Шаламе для GQ:

А також насолоджуйтеся крутими фото актора для чоловічого журналу:

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430459

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430460

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430461

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430462

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430463

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430464

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430465

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430466

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430467

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430468

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430469

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430470

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430471

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430472

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430473

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430474

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430475

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430476

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430477

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430478

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430479

Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії для чоловічого журналу GQ - фото 430480

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