4 вагомі причини стати вегетаріанцем

Науковці провели спостереження та назвали чотири причини почати харчуватися овочами та крупами. Одна з них – зниження ймовірності серцевого нападу. Розповідаємо, чому варто стати вегетаріанцем.

За словами вчених, інтелект і рослинне харчування взаємопов'язані, зокрема, дослідження показали, що діти з вищим рівнем інтелекту з більшою ймовірністю у міру дорослішання стають вегетаріанцями. Прикладами є нобелівський лауреат Альберт Ейнштейн, німецький письменник Франц Кафка, винахідник в області електротехніки і радіотехніки Нікола Тесла.

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Наступна причина – у людей, які відмовилися від продуктів тваринного походження, найкраще інтимне життя: вони не тільки краще пахнуть, але і привабливіші для потенційних сексуальних партнерів.

На користь вегетаріанства, на думку фахівців, працює і зниження ризику серйозних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, ревматизм, подагра, остеопороз, ожиріння, атеросклероз. Також до переваг входить і внесення вкладу у збереження клімату і тварин.

Вегетаріанський раціон має низку переваг

При цьому фахівці додали, що відмова від м'яса не є достатньою умовою для поліпшення стану здоров'я, оскільки вегетаріанці повинні знати, як поєднувати їжу таким чином, щоб інгредієнти оптимально використовувалися і доповнювали один одного.

Прикладом є дефіцит вітаміну В12, який здебільшого міститься у продуктах тваринного походження.Важливо звернути увагу на залізо, йод, кальцій, цинк, вітамін D, рибофлавін або деякі жирні кислоти, що надходять в організм в занадто малих кількостях при перевазі вегетаріанства.

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