4 несподівані наслідки відмови від вживання яєць

Яйця – один з найпопулярніших продуктів, коли мова йде про приготування сніданку. Але далеко не всім подобається їхній смак, а хтось вважає, що їсти їх некорисно. Однак повна відмова від яєць може привести до низки проблем. Ось чотири з них.

Якщо ви хочете цілком і повністю відмовитися від вживання яєць, будьте готові до низки неприємних сюрпризів. Тож рекомендуємо спочатку ознайомитися з наслідками, а потім уже приймати рішення, пише Eat This, Not That.

Це цікаво: Названі ТОП-3 продукти з цинком, які посилять імунітет

1. Відсутність ситості. Відмова від яєць може привести до скорочення калорій у раціоні, але одночасно з цим ви будете відчувати більший голод.

"Яйця багаті білком, який сприяє відчуттю ситості. Якщо ви скорочуєте споживання білка, ви з більшою ймовірністю скоро захочете їсти", – розповідає сертифікований дієтолог Діана Гарігліо-Клелланд.

2. Відсутність живильних речовин. Якщо ви виключаєте яйця зі свого раціону, ви також можете втратити деякі важливі поживні речовини. Велика частина з них міститься у яєчних жовтках. Як пояснює Гарігліо-Клелланд, це вітаміни A, D, E і K, а також корисні для серця жирні кислоти омега-3.

3. Втрата м'язів. Виключення з раціону такого джерела білка, як яйця, може знизити ефективність тренувань. Яйця містять лейцин, амінокислоту, важливу для синтезу м'язової маси, яка скорочується з віком.

4. Холестерин може залишитися незмінним. Хоча яйця є джерелом холестерину, відмова від них може не вплинути на його рівень у вашому організмі.

"Тільки близько 20% холестерину в крові надходять ззовні, інші 80% виробляються печінкою", – пояснює Гарігліо-Клелланд.

Якщо наслідки відмови від яєць не лякають вас, то ви можете спробувати спочатку скоротити їхню кількість у раціоні. Це потрібно зробити для повільного переходу на інші продукти, які повинні замінити яйця. Натомість просто виключати їх з раціону без альтернативних джерел корисних речовин ми б не рекомендували.

Читайте також: Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження