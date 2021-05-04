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Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження.
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Британська дієтологиня Кетрін Келлі розповіла, чим може бути небезпечне вживання кави у перші хвилини після сну. Але експерт назвала оптимальний час для насолоди улюбленим напоєм.
Так, за словами фахівця, випивши улюблений напій спросоння або в невідповідний час доби, замість припливу сил і бадьорості можна стати ще більше сонним і втомленим, пише Daily Mail.
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Ви можете почуватися досить слабким, якщо ви не прокинулися повністю, а потім випили кави, – говорить дієтологиня.
Кетрін Келлі рекомендує пити каву не раніше, ніж через пів години після пробудження. Крім того, тим, хто не виспався, не слід пити каву на голодний шлунок, позаяк це може привести до підвищення рівня цукру в крові через кілька годин, попереджає фахівець.
Університет Бата провів невелике дослідження про людей, які погано спали, а потім пили каву, коли прокидалися, і виявили, що рівень цукру в їхній крові значно підвищився, – пояснила вона.
Якщо пити каву після сніданку, такого стрибка цукру не буде, оскільки клітковина і білок з їжі здатні зупинити цей процес.
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