Правило 5 секунд допоможе почати робити будь-що

Це просте правило 5 секунд дозволить нарешті змінити своє життя. Може здатися, що воно надто просте і ледь не фантастичне, але насправді воно працює. Перевірте!

Якщо настав цей момент, коли лінь та спека позбавляють вас будь-якої мотивації та бажання хоча б щось робити, то пора застосувати правило 5 секунд. І йдеться зовсім не про канапку, яка опинилась на підлозі, а ви встигли її підняти.

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Що за правило?

Правило 5 секунд має пояснення вже у назві: потрібно порахувати від 5 до 1, щоб почати діяти. Звісно ж, вам може здатися кумедним, чому така проста річ повинна вас змотивувати.

Чому це працює?

Тому, що ви асоціюєте відлік із виконанням якоїсь дії, а підрахунок до одного ніби підсвідомо сприймається, як фінішна пряма. До того ж, так ви стараєтесь стримувати власні обіцянки. Приміром, сказати друзям, що будете прокидатись вранці та бігати. Ви ж не хочете бути брехуном? Тому у таких випадках правило 5 секунд працює без перешкод. Не забудьте на цифрі 1 видалити з голови все зайве та просто взятись за справу.

До речі, воно також підходить для ситуацій, коли вас хтось дратує і потрібно заспокоїтись, коли ви відтягуєте якийсь проект, коли вагаєтесь, чи варто йти до лікаря і т. д.

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