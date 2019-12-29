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Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
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Нам потрібно відмовитися від ідеї, що 1 січня – найкращий час для починань і прийняття рішень, вважає Тім Боно, психолог з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.
"Січень, ймовірно, найважчий місяць в році для змін", – каже Боно. Наприклад, якщо ви захотіли бігати вранці, то вам можуть заважати замети та хуртовини, а на тренажерний зал після свят немає грошей. І це вбиває мотивацію людини, адже вона не змогла виконати свою ж обіцянку.
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Найкраще дочекатися весни, коли часу і сил буде достатньо, щоб почати рухатися до своїх цілей. І не потрібно недооцінювати силу сонячного світла – взимку важко що-небудь робити через дуже короткі дні, але навесні природа прокидається, а значить і нашому організму стає легше.
"Сонячне світло активує нейронні ланцюги, пов'язані з низкою психологічних станів. Оптимальний час для прийняття рішень – весна або літо, коли сонця дуже багато", – каже Боно.
При цьому психолог зазначає, що універсальної схеми не існує. Якщо ви все життя починали свої звершення в січні і все було чудово, то продовжуйте в тому ж дусі.
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