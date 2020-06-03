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4 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 червня – четвер

Сьогодні, 4 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, а у світі відзначають Міжнародний день дітей-жертв агресії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день дітей-жертв агресії
  • Міжнародний день боротьби з карієсом
  • День працівників водного господарства
  • 907 – завершення періоду правління в Китаї династії Тан
  • 1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор
  • 1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II
  • 1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит
  • 1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським
  • 1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк
  • 1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська (Mariana de Austria) підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські
  • 1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску
  • 1865 – в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда
  • 1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка
  • 1921 – у Франції вперше представлено парфуми "Шанель" ("Chanel № 5")
  • 1942 – почалась битва за атол Мідуей, одна з найвидатніших битв 2-ї Світової війни
  • 1944 – частини 5-ї армії США війська вступили до Рима
  • 1946 – Хуан Перон став президентом Аргентини
  • 1954 – Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму"
  • 1989 – акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЧЕРВНЯ

  • 470 до н. е. — Сократ, грецький філософ.
  • 1615 – Дюге Гаспар (Пуссен), італійський художник-пейзажист французького походження, представник бароко.
  • 1694 – Франсуа Кене, французький економіст.
  • 1704 – Бенджамін Хунцман, англійський винахідник.
  • 1738 – Георг III, Король Великої Британії.
  • 1744 – Патрік Фергюсон, шотландський офіцер і автор проєкту гвинтівки.
  • 1801 – сер Джеймс Пеннеторн, англійський архітектор.
  • 1807 – Михайло Козакович, поет, член гуртка "Руська трійця".
  • 1848 – Кароль Лянцкоронський, польський мистецтвознавець, колекціонер, письменник.
  • 1863 – Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор "Будинку з химерами" та костелу святого Миколая у Києві
  • 1877 – Панін Михайло Микитович, український живописець.
  • 1879 – Алла Назимова, американська акторка театру та кіно.
  • 1889 – Бено Гутенберг, німецький сейсмолог.
  • 1907 – Розалінд Расселл, американська акторка.
  • 1907 – Кирило Діденко, український скульптор.
  • 1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.
  • 1910 – Крістофер Кокерелл, англійський винахідник, конструктор судна на повітряній подушці.
  • 1916 – Роберт Ферчготт, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1998 року.
  • 1929 – Каролос Папульяс, грецький політик.
  • 1941 – Василь Литвин, український кобзар.
  • 1941 – Клаус Міхаель Грюбер, німецький оперний режисер і актор.
  • 1966 – Чечілія Бартолі, італійська співачка.
  • 1966 – Нік Кіпреос, канадський хокеїст.
  • 1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка.
  • 1976 – В'ячеслав Кернозенко, український футболіст.
  • 1978 – Костянтин Калмиков, український хокеїст.
  • 1985 – Еван Лайсачек, американський фігурист.
  • 1985 – Лукас Подольскі, німецький футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Існувало повір'я, що якщо 4 червня не зібрати в курнику всі яйця і не зварити їх, то з них може вилупитися Василіск.
  • Якщо сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
  • Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.
  • Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати великий врожай огірків.
  • Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.
  • Якщо чорні кола навколо зірок, то це до негоди.
  • Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.
  • Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться найближчим часом.
4 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 407709

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.
  • Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.
  • Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Читайте також: Гороскоп на 4 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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