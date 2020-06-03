4 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, а у світі відзначають Міжнародний день дітей-жертв агресії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дітей-жертв агресії

Міжнародний день боротьби з карієсом

День працівників водного господарства

907 – завершення періоду правління в Китаї династії Тан

1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор

1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II

1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит

1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським

1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк

1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська (Mariana de Austria) підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські

1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску

1865 – в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда

1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка

1921 – у Франції вперше представлено парфуми "Шанель" ("Chanel № 5")

1942 – почалась битва за атол Мідуей, одна з найвидатніших битв 2-ї Світової війни

1944 – частини 5-ї армії США війська вступили до Рима

1946 – Хуан Перон став президентом Аргентини

1954 – Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму"

1989 – акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЧЕРВНЯ

470 до н. е. — Сократ, грецький філософ.

1615 – Дюге Гаспар (Пуссен), італійський художник-пейзажист французького походження, представник бароко.

1694 – Франсуа Кене, французький економіст.

1704 – Бенджамін Хунцман, англійський винахідник.

1738 – Георг III, Король Великої Британії.

1744 – Патрік Фергюсон, шотландський офіцер і автор проєкту гвинтівки.

1801 – сер Джеймс Пеннеторн, англійський архітектор.

1807 – Михайло Козакович, поет, член гуртка "Руська трійця".

1848 – Кароль Лянцкоронський, польський мистецтвознавець, колекціонер, письменник.

1863 – Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор "Будинку з химерами" та костелу святого Миколая у Києві

1877 – Панін Михайло Микитович, український живописець.

1879 – Алла Назимова, американська акторка театру та кіно.

1889 – Бено Гутенберг, німецький сейсмолог.

1907 – Розалінд Расселл, американська акторка.

1907 – Кирило Діденко, український скульптор.

1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.

1910 – Крістофер Кокерелл, англійський винахідник, конструктор судна на повітряній подушці.

1916 – Роберт Ферчготт, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1998 року.

1929 – Каролос Папульяс, грецький політик.

1941 – Василь Литвин, український кобзар.

1941 – Клаус Міхаель Грюбер, німецький оперний режисер і актор.

1966 – Чечілія Бартолі, італійська співачка.

1966 – Нік Кіпреос, канадський хокеїст.

1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка.

1976 – В'ячеслав Кернозенко, український футболіст.

1978 – Костянтин Калмиков, український хокеїст.

1985 – Еван Лайсачек, американський фігурист.

1985 – Лукас Подольскі, німецький футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Існувало повір'я, що якщо 4 червня не зібрати в курнику всі яйця і не зварити їх, то з них може вилупитися Василіск.

Якщо сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.

Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.

Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати великий врожай огірків.

Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.

Якщо чорні кола навколо зірок, то це до негоди.

Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.

Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться найближчим часом.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

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