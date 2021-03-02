35-річна Галь Гадот готується втретє стати матір'ю

35-річна актриса Галь Гадот і її 45-річний чоловік, бізнесмен Ярон Версан, готуються до поповнення в родині. Пара чекає на третю дитину. Доказом тому став знімок, опублікований актрисою в інстаграмі.

На ньому Галь Гадот погладжує свій округлий животик. Разом з нею на знімку коханий чоловік і двоє донечок.

Це цікаво: Опра Вінфрі опублікувала тизер інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі

"Ми знову чекаємо дитину", – написала Галь Гадот в мережі.

Усього за кілька годин до оголошення новини пара з'явилася на церемонії "Золотий глобус", однак тоді зірку фільму "Диво-жінка" у вагітності ніхто не запідозрив. Галь вибрала такий фасон сукні від Givenchy, який приховав її фігуру.

Нагадаємо, що Галь Гадот і Ярон Версан одружені вже 12 років. Їх перша донька Альма з'явилася на світ через три роки після їхнього весілля. А вдруге батьками вони стали майже чотири роки тому.

Читайте також: Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером