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Горе-водій двічі врізався в одну і ту ж стіну: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Це відео яскраво показує, як брак досвіду може привести до поломки авто.

Цей конкретний ролик був знятий на YouTube Майклом Луці і демонструє він ніч, насичену екшеном вуличних перегонів і дріфтингу в Сполучених Штатах.

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Багато з трюків просто дурні, в тому числі сцени, коли Луці дрейфує на своїй Dodge Challenger, за декілька кроків від глядачів і інших автомобілів.

Ближче до кінця кліпу присутні попрямували до пустельної дороги під мостом, де дрифтери перевіряли свої авто, роблячи "пончики" в центрі дороги. На одному з моментів BMW E39 5-ї серії, врізалася в паркан. Двічі.

Це цікаво: Водій потрапив на камери відеофіксації 10 разів за день

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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