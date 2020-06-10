Горе-водій двічі врізався в одну і ту ж стіну: відео

Це відео яскраво показує, як брак досвіду може привести до поломки авто.

Цей конкретний ролик був знятий на YouTube Майклом Луці і демонструє він ніч, насичену екшеном вуличних перегонів і дріфтингу в Сполучених Штатах.

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Багато з трюків просто дурні, в тому числі сцени, коли Луці дрейфує на своїй Dodge Challenger, за декілька кроків від глядачів і інших автомобілів.

Ближче до кінця кліпу присутні попрямували до пустельної дороги під мостом, де дрифтери перевіряли свої авто, роблячи "пончики" в центрі дороги. На одному з моментів BMW E39 5-ї серії, врізалася в паркан. Двічі.

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