30 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 грудня, відзначають День бекону у США та День соди, а віряни вшановують пам'ять пророка Даниїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 грудня, християни вшановують День пам'яті пророка Даниїла й Ананії, Азарії та Мисаїла, а християни західного обряду святкують Шостий день із Дванадцяти Днів Різдва.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Антон Євген, Данило Онисія, Денис, Гедеон, Федора, Феодора, Іван, Микита, Ірина, Степан, Макар, Орина, Лев, Ярина та Тимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Республіки у Мадагаскарі

День Рісаля на Філіппінах

Національний день бекону у США

День харчової соди у США

1616 — Вийшов з друку "Часослов", який був першою друкованою книгою в Києві

1699 — указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за старим стилем).

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико

1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він досягнув швидкості у 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1922 — створено СРСР

1927 — У Токіо між районами Уено і Асакуса запрацював перший в Азії метрополітен

1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу

1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку)

1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін

1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая, яку звели за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова

1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політкризи в Польщі та оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу. Тоді ж було прийнято рішення припинити переговори про продаж зерна та ввести ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу

1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця"

1993 — Ізраїль та Ватикан встановили дипломатичні відносини

1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними

2006 — У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна

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ХТО НАРОДИВСЯ 30 ГРУДНЯ

39 — Тит Флавій Веспасіан, римський імператор

1552 — Саймон Формен, англійський астролог

1678 — Вільям Крофт, англійський композитор

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник

1865 — Редьярд Кіплінг, англійський письменник (Книга джунглів)

1896 — Хосе Рісаль, національний герой Філіппін

1897 — Альфредо Браккі, італійський письменник

1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст та громадський діяч

1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист

1942 — Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист та історик

1946 — Патті Сміт, американська співачка та композиторка

1961 — Бен Джонсон, канадський спринтер рекордсмен світу з бігу на 100 метрів (1988), якого позбавили всіх золотих нагород і довічно дискваліфікували на Олімпійських іграх за вживання допінгу

1971 - Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак та громадсько-політичний діяч

1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно (Леся+Рома, Брама, Мої думки тихі)

1975 — Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів, а також один з найбагатших спортсменів світу

1984 — Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу та триразовий чемпіон НБА

1986 — Еллі Голдінг, популярна англійська співачка

1995 — Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці дуже сонячно, то скоро вдарять морози;

Якщо вночі над Місяцем є серпанок, то переддень Нового року буде хмарним та з опадами;

Якщо птахи літають дуже низько над землею, то час готуватись до негоди;

Якщо почались хуртовини, то буде врожайний рік;

Вважається, що сни у день на 30 грудня збуваються.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та пліткувати;

Не можна дивитись у люстерко при свічках;

Не можна наближатись до водойм;

Не можна вживати алкоголь та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна відмовляти у допомозі.

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