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3 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують пам'ять Максима Грека. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері "Відрада" або "Розрада"..
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Богородиці Суяпа в Гондурасі
День полеглих в Сан-Томе і Прінсіпі
Національний день жінок лікарів в США
1509 — під час португальсько-мамлюкської морської війни пройшла Битва при Діу, яка привела до утворення Португальської Індії
1534 — в Лондоні через наказ короля Генріха VIII було страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда
1637 — тюльпаноманія в Нідерландах, коли кількість продавців квітів перевищила кількість покупців. Через це трапилась біржова паніка.
1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Тоді ними розраховувались з солдатами-найманцями у війні з Квебеком
1815 — у Швейцарії створено першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру
1851 — французький фізик Леон Фуко презентував у Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально пояснив експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі
1858 — запущено перший трамвай у Гавані, Куба
1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (США) опубліковано гумористичне оповідання від 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, який підписався псевдонімом Марк Твен
1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом
1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни
1929 — завершився Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, під час якого створено Організацію українських націоналістів під керівництвом Євгена Коновальця
1940 — під час битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник
1945 — американські війська прорвали німецьку оборонну лінію Зігфрида
1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса.
1953 — у друк вийшла книга французького океанографа Жака-Іва Кусто "Світ мовчання". Це найвідоміша робота науковця, в якій він описав унікальні результати вивчення підводного світу.
1966 — радянська непілотована космічна станція "Луна-9", що стартувала з поверхні Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню Місяця, а згодом першою надіслала на Землю панорамні фото місячної поверхні
1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро
1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною
1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років
2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень надрукували на золотому папері (ціна одного екземпляра газети склала 8000 доларів США)
2010 — скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" (L'homme qui marche) продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму у 65 мільйонів фунтів.
2014 — в ході Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" організували власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки
2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла став президентом Італії
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО
- 1809 — Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композитор (Італійська симфонія, Шотландська симфонія, Фінгалова печера), диригент, автор весільного маршу, піаніст
1820 — Елізабет Блеквел, перша у світі жінка-лікар.
1853 — Геннадій Ладиженський, український маляр.
1859 — Гуґо Юнкерс, німецький авіаконструктор
1864 — Володимир Самійленко, український письменник.
1872 — Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.
1874 — Гертруда Стайн, американська письменниця, авторка вислову "втрачене покоління".
1898 — Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).
1909 — Андре Каятт, французький кінорежисер.
1936 — Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист (Китайський синдром).
1939 — Майкл Чіміно, американський кінорежисер.
1974 — Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода;
- Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються;
- Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку - хороший врожай;
- Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та конфліктувати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна давати і брати у борг;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна виходити на вулицю до світанку.
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