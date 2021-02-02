3 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують пам'ять Максима Грека. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері "Відрада" або "Розрада"..

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Богородиці Суяпа в Гондурасі

День полеглих в Сан-Томе і Прінсіпі

Національний день жінок лікарів в США

1509 — під час португальсько-мамлюкської морської війни пройшла Битва при Діу, яка привела до утворення Португальської Індії

1534 — в Лондоні через наказ короля Генріха VIII було страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда

1637 — тюльпаноманія в Нідерландах, коли кількість продавців квітів перевищила кількість покупців. Через це трапилась біржова паніка.

1690 — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Тоді ними розраховувались з солдатами-найманцями у війні з Квебеком

1815 — у Швейцарії створено першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру

1851 — французький фізик Леон Фуко презентував у Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально пояснив експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі

1858 — запущено перший трамвай у Гавані, Куба

1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (США) опубліковано гумористичне оповідання від 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, який підписався псевдонімом Марк Твен

1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом

1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни

1929 — завершився Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, під час якого створено Організацію українських націоналістів під керівництвом Євгена Коновальця

1940 — під час битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник

1945 — американські війська прорвали німецьку оборонну лінію Зігфрида

1950 — в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса.

1953 — у друк вийшла книга французького океанографа Жака-Іва Кусто "Світ мовчання". Це найвідоміша робота науковця, в якій він описав унікальні результати вивчення підводного світу.

1966 — радянська непілотована космічна станція "Луна-9", що стартувала з поверхні Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню Місяця, а згодом першою надіслала на Землю панорамні фото місячної поверхні

1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро

1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною

1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років

2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень надрукували на золотому папері (ціна одного екземпляра газети склала 8000 доларів США)

2010 — скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" (L'homme qui marche) продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму у 65 мільйонів фунтів.

2014 — в ході Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" організували власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки

2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла став президентом Італії

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО

1809 — Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композитор (Італійська симфонія, Шотландська симфонія, Фінгалова печера), диригент, автор весільного маршу, піаніст

1820 — Елізабет Блеквел, перша у світі жінка-лікар.

1853 — Геннадій Ладиженський, український маляр.

1859 — Гуґо Юнкерс, німецький авіаконструктор

1864 — Володимир Самійленко, український письменник.

1872 — Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.

1874 — Гертруда Стайн, американська письменниця, авторка вислову "втрачене покоління".

1898 — Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).

1909 — Андре Каятт, французький кінорежисер.

1936 — Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист (Китайський синдром).

1939 — Майкл Чіміно, американський кінорежисер.

1974 — Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода;

Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються;

Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку - хороший врожай;

Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та конфліктувати;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна давати і брати у борг;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна виходити на вулицю до світанку.

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