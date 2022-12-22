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Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
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Детальний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку: як складуться любовні, дружні, фінансові стосунки. Цей рік обіцяє бути інакшим, ніж попередній.
Для знаків зодіаку 2023 рік буде насиченим на яскраві події, які вплинуть на їхнє життя та навіть долю. Господарем року буде Водяний Кіт (Кролик), який не визнає пасивності та руху за течією. Так, пухнастик змусить багатьох проявити цілеспрямованість та наполегливість. Тож для досягнення цілей усім доведеться добряче попрацювати. Дізнайтесь, чого ще очікувати в новому 2023 році у нашому гороскопі.
І ще: У січні 2023 року саме ці знаки Зодіаку почнуть нову сторінку у житті
До вашої уваги прогноз на 2023 рік на українській мові!
Гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика): чого чекати кожному знаку зодіаку?
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Кар'єра та фінанси: Хоч початок року і здаватиметься не надто легким, але вже зовсім скоро Овни досягнуть успіху у всьому, що стосується фінансового покращення. За перші місяці року вдасться виконати чимало завдань та покращити репутацію, тож і на гідну оплату не доведеться довго очікувати.
- Стосунки: Самотнім Овнам може поталанити знайти у 2023 році не лише другу половинку, а й вірних друзів. А тим, хто вже має партнера, варто не забувати приділяти йому час.
- Найсприятливіші місяці: вересень та жовтень.
Телець
- Кар'єра та фінанси: Новий рік почнеться з хорошими новинами, не незначні тривоги, пов'язані з коштами, можливі у другому кварталі. Тому в цей період краще відмовитись від необдуманих покупок. Мантрою 2023 для Тельців має стати фраза "наполеглива праця", яка сповна себе виправдає. Можливі робочі поїздки та навіть переїзд.
- Стосунки: Чудовий час для любові та романтики у перші місяці року. Тельцям варто зберігати стосунки максимально прозорими та уникати брехні, щоб провести 2023 на хорошій хвилі.
- Найсприятливіші місяці: лютий та жовтень.
Близнюки
- Кар'єра та фінанси: Нарешті всі робочі проблеми залишаться позаду, а вдача супроводжуватиме на кожному кроці. Близнюкам вдасться не лише покращити стан свого банківського рахунку, а й отримувати задоволення від того, чим вони займаються. Доволі високі шанси на придбання нерухомості.
- Стосунки: Сімейне життя переповнюватиме гармонія та щастя. Можливо, що хтось з близьких чи рідних узаконить свої стосунки. Лише у травні варто бути обережними зі своїми словами та діями, а упродовж решти року можна буде насолоджуватись радісними митями зі своїм оточенням.
- Найсприятливіші місяці: лютий, березень та листопад.
Рак
- Кар'єра та фінанси: Попереду чудовий рік для Раків, у яких очікується просування кар'єрними сходинками. А вже в останній квартал 2023 прибутки неабияк зростуть. Тому не засмучуйтесь, якщо буватимуть незначні підйоми та падіння у фінансовому плані. Хороший час для навчання. А от за значні покупки краще не братись у весняний період.
- Стосунки: У новому році цим людям краще уникати надто гострих слів, оскільки попереду неоднорідний період у стосунках, який інколи нагадуватиме гойдалки. Та кохання і турбота дозволять вийти на новий рівень.
- Найсприятливіші місяці: листопад та грудень.
Лев
- Кар'єра та фінанси: У новому році Леви отримають чимало можливостей. Найприємнішим місяцем у фінансовому плані видасться червень. Саме влітку можливі особливі пропозиції та рух у кар'єрі. А от після жовтня краще не поспішати з інвестиціями.
- Стосунки: Романтичний аспект життя Левів процвітатиме, а жодні розбіжності не змінюватимуть квіткову атмосферу у парі. Такою ж буде ситуація і з друзями, адже у цих стосунках також переважатиме щастя та гармонія
- Найсприятливіші місяці: червень та грудень.
Діва
- Кар'єра та фінанси: Хоч у другому кварталі року і можливі певні грошові втрати, але не варто втрачати рівновагу та панічно ставитись до коштів. Вже наприкінці року ситуація кардинально зміниться на вашу користь.
- Стосунки: У січні Дівам варто кілька разів обдумувати свої кроки, щоб не погіршити стосунки, адже у цей час ймовірність непорозумінь і конфліктів відчутно зросте. Постарайтесь ставитись до своїх рідних менш егоїстично, їм також потрібна ваша увага.
- Найсприятливіші місяці: лютий, березень та грудень.
Терези
- Кар'єра та фінанси: Вже у лютому у представників цього знаку Зодіаку з'явиться нагода покращити свій фінансовий стан. І йдеться не лише про підвищення, а й про можливу зміну роботи. А вже у жовтні зірки подарують вам нову порцію стабільності та прибутків.
- Стосунки: Весна подарує високі шанси на шлюб або новий рівень у стосунках. У новому році не доведеться хвилюватись через брак щастя, адже його вистачатиме сповна.
- Найсприятливіші місяці: листопад і грудень.
Скорпіон
- Кар'єра та фінанси: Новий рік підкине чимало можливостей для мандрів та руху в кар'єрі. Вдасться досягнути майже всіх цілей на роботі, але для цього потрібно буде добряче попрацювати.
- Стосунки: Скорпіони нарешті зможуть насолодитись хорошими стосунками з усіма. Рівень любові та порозуміння з оточенням зросте.
- Найсприятливіші місяці: березень, жовтень і листопад
Стрілець
- Кар'єра та фінанси: У новому році Стрільці врешті поповнять список своїх досягнень у важливих сферах життя. Все відбуватиметься краще, ніж планувалось. Колеги будуть підтримувати вас, а успіхи на роботі вражатимуть. Щоправда, у другому кварталі року варто виважено ставитись до важливих рішень.
- Стосунки: Чудовий час для створення міцних стосунків та романтичної атмосфери, тому проводьте більше часу зі своїм партнером та знаходьте нові спільні інтереси.
- Найсприятливіші місяці: з травня по жовтень.
Козеріг
- Кар'єра та фінанси: Доволі високі шанси на покращення стану гаманця. Весна принесе не лише піднесений настрій, а й підвищення на посаді. Однак у весняні місяці краще уникати кардинальних змін та інвестицій.
- Стосунки: Друзі та близькі допомагатимуть вам знаходити позитив навіть у дрібницях, а також відчувати комфорт. Лише у другому кварталі року можуть з'явитись непорозуміння, тож краще уникати надто гострих слів. Тим часом в особистому житті на Козерогів чекають романи та навіть шлюб.
- Найсприятливіші місяці: листопад і грудень.
Водолій
- Кар'єра та фінанси: Упродовж всього року у Водоліїв очікуються підйоми у плані фінансів. Кар'єра процвітатиме з кожним місцем все більше. Лише наприкінці 2023 може виникнути певний тиск, що вимагатиме максимальної концентрації.
- Стосунки: Найщасливішими місяцями стануть січень та лютий, а от у на початку весни у стосунках може з'явитись напруга. Тому важливо буде обережно ставитись до близьких. А вже влітку відновиться мир та гармонія.
- Найсприятливіші місяці: травень, вересень та листопад.
Риби
- Кар'єра та фінанси: Початок року сприятиме успіхам на роботі, тож варто очікувати не лише грошові бонуси, а й підтримку з боку колег. Другий та третій квартали року можуть видатись напруженими, але загалом 2023 є хорошим у фінансовому плані.
- Стосунки: Діти у родині надихатимуть, а от в романтичних стосунках можуть виникнути певні не дуже приємні ситуації, що зникнуть вже до кінця року.
- Найсприятливіші місяці: травень і вересень.
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