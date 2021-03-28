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29 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 березня, у світі відзначають Всесвітній день піаніста, а віряни вшановують пам'ять великомученика Савіна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Яке сьогодні свято, а також що не можна робити у цей день читайте на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 29 березня віряни вшановують пам'ять великомученика Савіна. Саме він пожертвував своїм життя, відстоюючи релігію у 3-му столітті нашої ери на території Єгипту.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 29 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Трохим, Іван, Роман, Денис, Омелян, Юліан, Павло, Серапіон, Савин, Віктор, Кирило, а також Амалія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день піаніста
- 1795 – німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні
- 1798 – французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки
- 1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупинився" Ніагарський водоспад
- 1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством "Руська Бесіда")
- 1867 – ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду – федеративний британський домініон
- 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола
- 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром
- 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні
- 1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
- 1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва
- 1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон з-поміж військового та цивільного персоналу США.
- 1976 – найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала "Політ над гніздом зозулі".
- 1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
- 1998 – у Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд.
- 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998
- 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"
ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ
- 1591 – Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу
- 1728 – Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького
- 1790 – Джон Тайлер, американський політичний діяч, 10-й президент США (1841—1845)
- 1841 – Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.
- 1861 – Роман Залозецький, український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства.
- 1891 – Марійка Підгірянка, українська поетеса
- 1912 – Ганна Райч, найвідоміша німецька авіаторка 20 століття, тест-пілот найновіших літальних апаратів, власниця понад 40 авіаційних рекордів, єдина жінка – володар Залізного хреста. Один із символів Третього Рейху
- 1916 – Джордж Оджерс, австралійський військовик, журналіст і військовий історик.
- 1929 – Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії в 1992—2001 роках
- 1957 – Кристофер Ламберт, французький актор ("Грейсток. Легенда про Тарзана", "Підземка", "Убити священика", "Горець", "Сицілієць");
- 1965 – Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор (1988)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день видавався теплим, то можна було очікувати таку ж теплу погоду на найближчі кілька днів.
- Тепло обіцяють і горобці, якщо голосно цвірінькають і купаються в калюжах, і хмари, які високо пливуть по небу.
- Зграї перелітних птахів, цілий день кружляють над будинком, також обіцяють, що наближається потепління і дружне танення снігів.
- А на дощі найближчими днями вказували сонячні промені, що пробиваються з-за хмар в цей день.
- Якщо зайці до цього березневого дня ще не змінили забарвлення шубки на сірий, то теплу погоду не варто очікувати. Швидше за все, холоди триватимуть ще кілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня лаятися з рідними й ображатися на них;
- Не варто нині позичати гроші у борг;
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не можна у цей день приймати важливі рішення.
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