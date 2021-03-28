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29 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 березня – четвер

Сьогодні, 29 березня, у світі відзначають Всесвітній день піаніста, а віряни вшановують пам'ять великомученика Савіна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Яке сьогодні свято, а також що не можна робити у цей день читайте на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 29 березня віряни вшановують пам'ять великомученика Савіна. Саме він пожертвував своїм життя, відстоюючи релігію у 3-му столітті нашої ери на території Єгипту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 29 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Трохим, Іван, Роман, Денис, Омелян, Юліан, Павло, Серапіон, Савин, Віктор, Кирило, а також Амалія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день піаніста
  • 1795 – німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні
  • 1798 – французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки
  • 1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупинився" Ніагарський водоспад
  • 1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством "Руська Бесіда")
  • 1867 – ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду – федеративний британський домініон
  • 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола
  • 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром
  • 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні
  • 1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
  • 1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва
  • 1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон з-поміж військового та цивільного персоналу США.
  • 1976 – найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала "Політ над гніздом зозулі".
  • 1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
  • 1998 – у Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд.
  • 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998
  • 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ

  • 1591 – Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу
  • 1728 – Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького
  • 1790 – Джон Тайлер, американський політичний діяч, 10-й президент США (1841—1845)
  • 1841 – Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.
  • 1861 – Роман Залозецький, український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства.
  • 1891 – Марійка Підгірянка, українська поетеса
  • 1912 – Ганна Райч, найвідоміша німецька авіаторка 20 століття, тест-пілот найновіших літальних апаратів, власниця понад 40 авіаційних рекордів, єдина жінка – володар Залізного хреста. Один із символів Третього Рейху
  • 1916 – Джордж Оджерс, австралійський військовик, журналіст і військовий історик.
  • 1929 – Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії в 1992—2001 роках
  • 1957 – Кристофер Ламберт, французький актор ("Грейсток. Легенда про Тарзана", "Підземка", "Убити священика", "Горець", "Сицілієць");
  • 1965 – Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор (1988)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день видавався теплим, то можна було очікувати таку ж теплу погоду на найближчі кілька днів.
  • Тепло обіцяють і горобці, якщо голосно цвірінькають і купаються в калюжах, і хмари, які високо пливуть по небу.
  • Зграї перелітних птахів, цілий день кружляють над будинком, також обіцяють, що наближається потепління і дружне танення снігів.
  • А на дощі найближчими днями вказували сонячні промені, що пробиваються з-за хмар в цей день.
  • Якщо зайці до цього березневого дня ще не змінили забарвлення шубки на сірий, то теплу погоду не варто очікувати. Швидше за все, холоди триватимуть ще кілька днів.
29 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 452868

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна цього дня лаятися з рідними й ображатися на них;
  • Не варто нині позичати гроші у борг;
  • Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не можна у цей день приймати важливі рішення.

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