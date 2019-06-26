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27 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 червня – четвер

Сьогодні, 27 червня, відзначають Всесвітній день рибальства та Єлисея Гречкосія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 27 червня вшановують мученика Миколая Чарнецького. Він був церковним діячем Української греко-католицької церкви, редемптористом, єпископом, професором Духовної семінарії у Станіславові (нинішній Івано-Франківськ), настоятелем монастирів у Костополі й Ковелі на Волині, Апостольським візитатором для слов'ян візантійського обряду поза руськими єпархіями, в Польщі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день рибальства
  • День мікро-, малих і середніх підприємств
  • Народне свято Єлисея Гречкосія
  • День Збройних сил Великобританії
  • 1615 – в Європу було завезено чай
  • 1693 – у Лондоні вийшов перший жіночий журнал The Ladies 'Mercury
  • 1709 – під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти московських військ царя Петра I
  • 1834 – був відкритий найстаріший в Україні Київський університет
  • 1929 – у нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення
  • 1931 – у США був виданий патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота
  • 1964 – у Вашингтоні було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку
  • 1967 – в Англії встановлено перший у світі банкомат з видачі готівки
  • 1988 – Майк Тайсон, перемігши за 91 секунду першого раунду бою, що проходив в Атлантік-Сіті, Майкла Спінкса, підтвердив своє звання чемпіона світу серед боксерів-суперважковаговиків​
Чай завезли до Європи - фото 336714

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ

  • 1838 – Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр
  • 1877 – Чарльз Баркла, британський фізик, який здійснив поляризацію рентгенівських променів, Нобелівський лауреат
  • 1880 – Гелен Келлер, американська письменниця і педагог. Отримала світове визнання попри сліпоту та глухоту з дитинства
  • 1941 – Кшиштоф Кеслевський, польський кінорежисер. Знаменитий своїми циклами фільмів "Три кольори" і "Декалог"
  • 1966 – Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер ("Зоряні війни" і інші)
  • 1975 – Тобі Магуайр, американський актор ("Людина-павук" і інші)
  • 1977 – Рауль Гонсалес (Рауль), іспанський футболіст, нападник "Реала" і національної збірної
Народився Джей Джей Абрамс - фото 336715

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Суха і ясна погода – можна продовжувати гречку сіяти
  • Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами
  • Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід
  • Риба грає в річці на Єлисея – чекай вночі негоди
Наші предки звертали увагу на погоду в цей день - фото 336716

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна лихословити та погано думати про інших
  • Не гоже у цю днину бути скупим, адже можна відвернути добробут
  • Не варто в цей день купатися та приймати водні процедури
  • Наші предки вірили, що цей день слід провести в полі, адже неробство стане причиною поганого врожаю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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