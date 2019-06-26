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27 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 червня, відзначають Всесвітній день рибальства та Єлисея Гречкосія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 27 червня вшановують мученика Миколая Чарнецького. Він був церковним діячем Української греко-католицької церкви, редемптористом, єпископом, професором Духовної семінарії у Станіславові (нинішній Івано-Франківськ), настоятелем монастирів у Костополі й Ковелі на Волині, Апостольським візитатором для слов'ян візантійського обряду поза руськими єпархіями, в Польщі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день рибальства
- День мікро-, малих і середніх підприємств
- Народне свято Єлисея Гречкосія
- День Збройних сил Великобританії
- 1615 – в Європу було завезено чай
- 1693 – у Лондоні вийшов перший жіночий журнал The Ladies 'Mercury
- 1709 – під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти московських військ царя Петра I
- 1834 – був відкритий найстаріший в Україні Київський університет
- 1929 – у нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення
- 1931 – у США був виданий патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота
- 1964 – у Вашингтоні було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку
- 1967 – в Англії встановлено перший у світі банкомат з видачі готівки
- 1988 – Майк Тайсон, перемігши за 91 секунду першого раунду бою, що проходив в Атлантік-Сіті, Майкла Спінкса, підтвердив своє звання чемпіона світу серед боксерів-суперважковаговиків
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ
- 1838 – Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр
- 1877 – Чарльз Баркла, британський фізик, який здійснив поляризацію рентгенівських променів, Нобелівський лауреат
- 1880 – Гелен Келлер, американська письменниця і педагог. Отримала світове визнання попри сліпоту та глухоту з дитинства
- 1941 – Кшиштоф Кеслевський, польський кінорежисер. Знаменитий своїми циклами фільмів "Три кольори" і "Декалог"
- 1966 – Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер ("Зоряні війни" і інші)
- 1975 – Тобі Магуайр, американський актор ("Людина-павук" і інші)
- 1977 – Рауль Гонсалес (Рауль), іспанський футболіст, нападник "Реала" і національної збірної
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Суха і ясна погода – можна продовжувати гречку сіяти
- Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами
- Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід
- Риба грає в річці на Єлисея – чекай вночі негоди
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна лихословити та погано думати про інших
- Не гоже у цю днину бути скупим, адже можна відвернути добробут
- Не варто в цей день купатися та приймати водні процедури
- Наші предки вірили, що цей день слід провести в полі, адже неробство стане причиною поганого врожаю
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