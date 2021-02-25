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26 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 лютого – п'ятниця - фото 1
26 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 26 лютого, християни відзначають день пам'яті преподобного Мартиніана Палестинського. А ще сьогодні День неквапливості 2021. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського: відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус. А ще 26 лютого – День неквапливості 2021.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван та Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День неквапливості
  • 1513 – землетрус зруйнував столицю Португалії Лісабон.
  • 1616 – інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів.
  • 1815 – висланий на Ельбу Наполеон I Бонапарт тікає з острова.
  • 1878 – у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.
  • 1886 – в Горлівці (Донбас) отримали перший в Російській імперії ртуть.
  • 1895 – в Огайо (США) запатентували склодувні машини.
  • 1921 – засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. Затонського.
  • 1924 – Адольфа Гітлера засуджують на п'ять років в'язниці.
  • 1935 – винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше продемонстрував створений ним радар.
  • 1936 – Адольф Гітлер ініціював програму виробництва народних автомобілів Volkswagen.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
  • 2006 – закінчення XX зимових Олімпійських ігор в Турині.
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Галілео Галілей

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛЮТОГО

  • 1802 – Віктор Гюго, французький письменник. Його творчість дуже різноманітна: романи, лірична поезія, драми у віршах і прозі, політичні промови в Палаті перів, численні листи.
  • 1808 – Оноре Дом'є, французький художник, майстер сатиричного малюнка і літографії.
  • 1829 – Леві Страусс, американський промисловець, засновник компанії Levi Strauss & Co, винахідник джинсів.
  • 1842 – Ніколя Каміль Фламмаріон, французький вчений.
  • 1846 – Буффало Білл (Вільям Фредерік Коді), американський розвідник у війнах Дикого Заходу, від якого пішла традиція ковбойських родео.
  • 1868 – Лев Лопатинський, актор і режисер.
  • 1869 – Надія Костянтинівна Крупська, учасниця революційного руху, радянська державна і партійна діячка.
  • 1928 – Фетс Доміно, зірка американського рок-н-ролу.
  • 1932 – Джонні Кеш, впливовий американський співак-композитор жанрів кантрі, рокабілі і рок-н-рол.
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Віктор Гюго

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • День на Мартиніана похмурий – навесні буде холодно.
  • Якщо акваріумні рибки в воді без руху – чекайте морозів.
  • Якщо помітні сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще довго.
26 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
  • Не варто вишивати або шити, інакше через деякий час може погіршитися зір.
  • Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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