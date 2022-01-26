24 роки простояв у заводській упаковці: з молотка пустять мотоцикл Honda

На французькому онлайн-майданчику Artcurial виставили на продаж мотоцикл Honda Dream 50 зразка 1998 року. З невідомої причини з моменту покупки класичний байк так і не залишив заводську упаковку, провівши усі 24 роки у гаражі власника у напіврозібраному стані.

Тепер господар "капсули часу" вирішив розлучитися зі своїм мотоциклом, який фахівці оцінюють у 5 000 – 10 000 євро. Купити його можна на майданчику Artcurial.

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Судячи з фотографій, 24-річний мотоцикл перебуває у первозданному вигляді. На знімках помітно, що байк у напіврозібраному стані, а деякі його деталі досі покриті заводською плівкою. Крім того, у закритих коробках все ще зберігають комплектуючі. Honda Dream обладнана 50-кубовим одноциліндровим двигуном, віддача якого становить 5,6 кінської сили. Разом з агрегатом працює п'ятиступінчаста механічна трансмісія.

Honda Dream випускали з 1997 до 1998 року. Японські інженери розробили 81-кілограмовий мотоцикл на честь гоночного мотоцикла Honda RC110 початку 1960-х років.

Раніше український блогер Roma Urraco опублікував новий ролик. У ньому він розповів про чергову унікальну "капсулу часу" – мотоцикл з коляскою Jawa 350. Легендарний байк 1990 року жодного разу не запускався. Ба більше: культова серед байкерів минулих років машина не стояла на обліку й досі перебуває у заводській упаковці й в ідеальному стані.

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