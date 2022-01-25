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Як автомобілісти й мотоциклісти сприймають ситуацію на дорогах: цікаве дослідження
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Учені Борнмутського університету у Великій Британії провели дослідження, під час якого вивчили, як водії автомобілів і мотоциклів обробляють візуальну інформацію під час руху дорогами загального користування. Результати вас здивують.
Фахівці використали технологію стеження за поглядом для оцінки когнітивних і неврологічних функцій зорової системи респондентів. Виявилося, що водії всіх транспортних засобів однаково сприймають вантажівки й інші великі об'єкти, а легкий транспорт автомобілісти іноді ігнорують, пише RideApart.
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Учені визначили, що природна сліпа зона в людському оці не завжди дозволяє автомобілістам помітити мотоцикл поруч зі своїм транспортним засобом. Крім того, фахівці з'ясували, що мозок здатний блокувати візуальні сигнали під час руху очей, що може негативно вплинути на реакції водіїв.
Експерти порадили водіям автомобілів бути уважнішими на дорогах, бо мотоциклісти не завжди можуть покластися на рівень концентрації власників чотириколісних транспортних засобів.
Власникам мотоциклів учені рекомендують завжди бути пильними, а також прогнозувати можливі маневри інших учасників дорожнього руху. Крім того, перед власними різкими перебудовами чи поворотами мотоциклістам порадили попереджати про намір водіїв автомобілів.
У 2020 році фахівці компанії Bosch представили систему для мотоциклістів, яку самі прозвали "цифровим ангелом-охоронцем". Технологію Help Connect розробили для оперативної передачі в екстрені служби у разі аварій.
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