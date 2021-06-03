Справжня "капсула часу": український блогер показав ідеальну 30-річну Яву

Український блогер Roma Urraco опублікував новий ролик. У ньому він розповів про чергову унікальну "капсулу часу" – мотоцикл з коляскою Jawa 350. Легендарний байк 1990 року жодного разу не запускався.

Ба більше: культова серед байкерів минулих років машина не стояла на обліку й досі перебуває у заводській упаковці й в ідеальному стані. Усе це можна побачити на ролику, викладеному на каналі Roma Urraco.

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Roma Urraco виявив чергову "капсулу часу" на фестивалі OldCarLand-2021. Jawa 350 привіз на виставку мешканець Івано-Франківська, тесть якого придбав мотоцикл у 1990 році. Попри те, що до кінця 80-х років минулого століття "Яви" вже безнадійно застаріли у порівнянні з кращими представниками мотопрому Японії, Італії або Німеччині, чехословацькі мотоцикли були популярними серед радянських мотоциклістів. А ця модель і зовсім стала культовою серед байкерів тих років.

Багато мотолюбителів переплачували по 300-400 рублів спекулянтам, а також їздили в інший кінець Радянського Союзу, щоб придбати цей мотоцикл. За характерну форму задньої частини байк отримав народне прізвисько "пенал". Виявлений екземпляр усе своє життя провів у заводській упаковці. У зв'язку з цим фарба і хромовані деталі байка збереглися в ідеальному стані. Крім того, деякі елементи "Яви" загорнуті в промаслений папір, а на вихлопних трубах збереглися пластикові чохли.

З документів у власника мотоцикла наявна лише довідка про покупку байка за 1 100 рублів. При цьому Jawa 350 так і не поставили на облік. Одометр мотоцикла показує усього чотири кілометри. "Ява"-350 обладнана двоциліндровим двигуном об'ємом 343 кубічних сантиметри. При масі у 152 кілограми максимальна швидкість мотоцикла складає 128 кілометрів на годину. На думку блогера, йому пощастило побачити легендарний чехословацький мотоцикл у первозданному вигляді – як їх свого часу продавали у торговій мережі СРСР.

У січні минулого року блогер Roma Urraco розповів про схожу "капсулу часу" – мотоциклі з коляскою Jawa 350 1990 року випуску, який зберігся новим через три десятиліття. На одометрі байка зафіксували "калібрувальний" пробіг чотири кілометри, у комплекті заводська інструкція з експлуатації та інструменти, а також документи 1991 року.

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