MINI перетворить старі моделі на електромобілі

Власники стареньких MINI можуть отримати електродвигуни на свої авто

Компанія MINI оголосила про початок незвичайної кампанії під назвою Recharged. У її рамках власникам старих моделей марки запропонують встановити під капот електромотори замість традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Завдяки модифікаціям автомобілі зможуть проїжджати по 160 кілометрів без підзарядки, а також заїжджати до "зелених" зон великих європейських міст. При цьому власники транспортних засобів за бажання зможуть повернути класичні двигуни, пише Motor.

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Відповідно до програми, "підмінна" електрична силова установка включає 122-сильний електромотор і акумуляторну батарею. Вони вкупі дозволять модифікованим MINI проїжджати без підзарядки до 160 кілометрів. При цьому розганятися до "сотні" допрацьовані моделі зможуть за дев'ять секунд. Крім заміни технічних вузлів, у салоні таких автомобілів з'явиться нова панель приладів з традиційними для електромобілів датчиками.

За задумом представників компанії, незвичайний проєкт створений для того, щоб подарувати нові відчуття від керування електрокарами власникам старих автомобілів. Крім того, батарейні технології дозволять водіям в'їжджати на модифікованих машинах до "зелених зон" великих європейських міст. Наприклад, на площу Пікаділлі у Лондоні.

При цьому штатні бензинові двигуни після вилучення промаркують та відправлять на зберігання. Будь-якої миті власники автомобілів зможуть повернути класичні агрегати назад.

У листопаді минулого року Hyundai представила незвичайний проєкт рестомоду седана Grandeur, який перетворили на електромобіль. Концепт зберіг класичні форми, а також набув сучасних рішень в обробці.

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