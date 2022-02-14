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День святого Валентина: Google випустив романтичну дудл-гру для усіх закоханих

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Дудл Google до Дня Валентина 2022 - фото 1
Дудл Google до Дня Валентина 2022

Google випустив романтичний дудл до Дня святого Валентина. У 2022 році – це невелика гра про двох хом'яків, які опинилися по різні боки лабіринту.

У свіжому інтерактивному дудлі Google перед користувачами з'являються два закохані хом'яки. Один із гризунів дарує своїй коханій квітку, але та чхає, від чого обидві тваринки опиняються по різні боки.

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"Просто подивіться на двох хом'яків, які представлені в сьогоднішньому інтерактивному 3D-дудлі. Чи зможете ви зібрати шлях між ними і розчистити його, щоб хом'яки могли потрапити в лапки один одного? Як то кажуть, дім там, де серце. З Днем святого Валентина", – йдеться в описі Google.

Як грати гру з хом'яками від Google:

  • Головне завдання цього дудла – допомогти двом закоханим хом'якам знайти одне одного.
  • Для цього потрібно провести їх через лабіринт, рухаючи важелі.
  • Час для виконання цього завдання – доти, доки логотип не складеться у звичний вигляд. На це вам знадобиться приблизно 30 секунд.
День святого Валентина: Google випустив романтичну дудл-гру для усіх закоханих - фото 496630
День святого Валентина: Google випустив романтичну дудл-гру для усіх закоханих - фото 496631

Дудл – це стилізований на честь свята або значущої події логотип пошуковика Google. Дудли можуть бути анімаційними або статичними, а також включати мініігри. При натисканні на тематичні логотипи, можна перейти на сторінку з довідкою. Перший дудл від Google з'явився ще у 1998 році. Тоді він був присвячений фестивалю Burning Man.

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