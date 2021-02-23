24 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 лютого, у світі відзначають Міжнародний День барменів та День інформаційної архітектури, а віряни вшановують пам'ять святого Власа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 лютого віряни вшановують пам'ять святого Власа, покровителя худоби.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Захар, Гаврило, Всеволод, Федора, Федір та Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день інформаційної архітектури.

Міжнародний День барменів

День прапора у Мексиці

День художника у Таїланді

День булочки з повидлом в Ісландії

1457 — перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області

1466 — в Брюгге (Бельгія) пройшла перша із відомих лотерей, організувала яку вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1656 — первосвященики Російської православної церкви вирішили хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперстне хрещення".

1768 — Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.

1824 — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.

1807 — Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою відновив Галицьку митрополію, затвердив першого митрополита Антонія Ангеловича та визнав за ним права рівні з київськими митрополитами.

1881 — почалось будівництво Панамського каналу.

1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднав телефонний зв'язок.

1918 — Естонія проголосила свою незалежність..

1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.

1938 — у продаж надійшла зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1942 — почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою).

1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

1961 — урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.

1972 — аварія на радянському атомному підводному човні К-19.

1985 — пройшли останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.

1991 — війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

1999 — Латвія стала повноправним членом СОТ.

2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста очільника уряду Куби.

2011 — київське "Динамо" на стадіоні "Динамо" перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0 та пройшло до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

2018 - переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який представив країну у Португалії з піснею Under The Ladder.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 лютого

1463 — Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.

1597 — Венсан Вуатюр, французький поет та член Французької академії.

1619 — Шарль Лебрен, французький живописець.

1836 — Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США

1842 — Арріго Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.

1863 — Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.

1865 — Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.

1885 — Станіслав Ігнацій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.

1898 — Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.

1917 — Тетяна Яблонська, українська художниця, живописець.

1930 — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.

1932 — Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.

1955 — Стів Джобс, американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc.

1955 — Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1.

1958 — Сільвія Пфейфер, бразильська актриса "мильних опер".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні чутно грім, то вітер посилиться;

Якщо на вулиці багато довгих буруль, то весна буде пізньою;

Якщо на Власа відлига, то суворих морозів вже не буде;

Якщо снігопади продовжуються, то тепла весна прийде лише у травні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, гніватись та засмучуватись;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна пересаджувати рослини;

Не можна тримати вдома побитий посуд;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

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