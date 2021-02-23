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24 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 лютого, у світі відзначають Міжнародний День барменів та День інформаційної архітектури, а віряни вшановують пам'ять святого Власа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 24 лютого віряни вшановують пам'ять святого Власа, покровителя худоби.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Захар, Гаврило, Всеволод, Федора, Федір та Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день інформаційної архітектури.
- Міжнародний День барменів
- День прапора у Мексиці
- День художника у Таїланді
- День булочки з повидлом в Ісландії
- 1457 — перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області
- 1466 — в Брюгге (Бельгія) пройшла перша із відомих лотерей, організувала яку вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
- 1656 — первосвященики Російської православної церкви вирішили хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперстне хрещення".
- 1768 — Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.
- 1824 — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.
- 1807 — Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою відновив Галицьку митрополію, затвердив першого митрополита Антонія Ангеловича та визнав за ним права рівні з київськими митрополитами.
- 1881 — почалось будівництво Панамського каналу.
- 1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднав телефонний зв'язок.
- 1918 — Естонія проголосила свою незалежність..
- 1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.
- 1938 — у продаж надійшла зубна щітка зі щетиною з нейлону.
- 1942 — почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою).
- 1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.
- 1961 — урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.
- 1972 — аварія на радянському атомному підводному човні К-19.
- 1985 — пройшли останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.
- 1991 — війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.
- 1999 — Латвія стала повноправним членом СОТ.
- 2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста очільника уряду Куби.
- 2011 — київське "Динамо" на стадіоні "Динамо" перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0 та пройшло до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.
- 2018 - переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який представив країну у Португалії з піснею Under The Ladder.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 лютого
- 1463 — Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.
- 1597 — Венсан Вуатюр, французький поет та член Французької академії.
- 1619 — Шарль Лебрен, французький живописець.
- 1836 — Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США
- 1842 — Арріго Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.
- 1863 — Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.
- 1865 — Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.
- 1885 — Станіслав Ігнацій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.
- 1898 — Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.
- 1917 — Тетяна Яблонська, українська художниця, живописець.
- 1930 — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.
- 1932 — Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.
- 1955 — Стів Джобс, американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc.
- 1955 — Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1.
- 1958 — Сільвія Пфейфер, бразильська актриса "мильних опер".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні чутно грім, то вітер посилиться;
- Якщо на вулиці багато довгих буруль, то весна буде пізньою;
- Якщо на Власа відлига, то суворих морозів вже не буде;
- Якщо снігопади продовжуються, то тепла весна прийде лише у травні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, гніватись та засмучуватись;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна пересаджувати рослини;
- Не можна тримати вдома побитий посуд;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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