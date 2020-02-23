24 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 лютого, починається Масляна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем сьогодні святкують почато Масляної. Наприкінці зими слов'яни святкують старе народне свято, під час якого вітається весна – Масляна. Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Починається Масляна

1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна

1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.

1656 – первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперстне хрещення".

1714 – імператор Петро I звелів заснувати Імператорський ботанічний сад у Санкт-Петербурзі.

1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.

1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.

1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.

1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.

1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.

1918 – проголошення незалежності Естонії.

1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.

1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.

1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.

1942 — почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою).

1946 – Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.

1955 – в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.

1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.

1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.

1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.

1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

1999 – Латвія стала повноправним членом СОТ.

2008 – Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.

2011 – київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.

2018 – переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який став представником України на 63-му пісенному конкурсі Євробачення–2018 в Португалії з піснею "Under The Ladder".

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛЮТОГО

1463 – Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.

1597 – Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.

1619 – Шарль Лебрен, французький живописець.

1786 – Вільгельм Грімм, німецький філолог, брат Якоба Грімма. Брати Грімм – представники Гейдельберзької школи, найбільш відомі за публікацію збірок казок і працями в галузі мовознавства.

1836 – Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США (разом з художником Томасом Ікінсом).

1842 – Арріґо Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.

1842 – Юліан Романчук – відомий педагог, громадський і політичний діяч, віце-президент парламенту Австро-Угорщини (1910).

1863 – Молчанов Порфирій Устинович, український композитор і педагог.

1865 – Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.

1885 – Станіслав Ігнатій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.

1898 – Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.

1917 – Тетяна Яблонська, український живописець.

1930 – Григорій Миколайович Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.

1932 – Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.

1955 – Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник та генеральний директор Apple Inc.

1955 – Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1. Один з найкращих пілотів Формули-1 за всю її історію.

1958 – Сільвія Пфейфер, бразильська актриса "мильних опер".

1959 – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).

У цей день народився Стів Джобс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.

Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.

А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.

А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.

Масляна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.

Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.

Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.

Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні