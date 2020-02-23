Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

24 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 20
24 лютого – понеділок - фото 1
24 лютого – понеділок

Сьогодні, 24 лютого, починається Масляна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем сьогодні святкують почато Масляної. Наприкінці зими слов'яни святкують старе народне свято, під час якого вітається весна – Масляна. Цього року це свято припадає на тиждень з 24 лютого по 1 березня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Починається Масляна
  • 1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна
  • 1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
  • 1656 – первосвященики Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперстне хрещення".
  • 1714 – імператор Петро I звелів заснувати Імператорський ботанічний сад у Санкт-Петербурзі.
  • 1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.
  • 1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.
  • 1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.
  • 1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.
  • 1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.
  • 1918 – проголошення незалежності Естонії.
  • 1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.
  • 1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.
  • 1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.
  • 1942 — почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою).
  • 1946 – Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.
  • 1955 – в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.
  • 1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.
  • 1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.
  • 1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.
  • 1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.
  • 1999 – Латвія стала повноправним членом СОТ.
  • 2008 – Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.
  • 2011 – київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.
  • 2018 – переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який став представником України на 63-му пісенному конкурсі Євробачення–2018 в Португалії з піснею "Under The Ladder".

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛЮТОГО

  • 1463 – Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.
  • 1597 – Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.
  • 1619 – Шарль Лебрен, французький живописець.
  • 1786 – Вільгельм Грімм, німецький філолог, брат Якоба Грімма. Брати Грімм – представники Гейдельберзької школи, найбільш відомі за публікацію збірок казок і працями в галузі мовознавства.
  • 1836 – Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США (разом з художником Томасом Ікінсом).
  • 1842 – Арріґо Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.
  • 1842 – Юліан Романчук – відомий педагог, громадський і політичний діяч, віце-президент парламенту Австро-Угорщини (1910).
  • 1863 – Молчанов Порфирій Устинович, український композитор і педагог.
  • 1865 – Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.
  • 1885 – Станіслав Ігнатій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.
  • 1898 – Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.
  • 1917 – Тетяна Яблонська, український живописець.
  • 1930 – Григорій Миколайович Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.
  • 1932 – Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.
  • 1955 – Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник та генеральний директор Apple Inc.
  • 1955 – Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1. Один з найкращих пілотів Формули-1 за всю її історію.
  • 1958 – Сільвія Пфейфер, бразильська актриса "мильних опер".
  • 1959 – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).
У цей день народився Стів Джобс - фото 387742
У цей день народився Стів Джобс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Перший з'їдений млинець – до здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на строгій дієті.
  • Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.
  • А якщо на Масляну у ваш дім несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.
  • А викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.
Масляна - фото 387743
Масляна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна їсти м'яса та м'ясних продуктів.
  • Не бажано переборщувати зі споживанням спиртних напоїв сьогодні.
  • Не можна викидати їжу, аби не накликати поганий урожай.
  • Наші предки також вірили у те, що у цей день не можна багато працювати.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1929
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 735
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2118055
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна