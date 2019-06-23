24 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 червня, відзначають День митної служби України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають 24 червня церковний світ відзначає Різдво Івана Хрестителя. Згідно з віруваннями юдеїв, до появи Месії повинен прийти попередник, пророк. У християн вважається, що ним був Іоанн Хреститель. Ще з юного віку він проповідував посеред пустелі, а згодом розповів людям про прихід Ісуса та закликав покаятись. Також Івана мав власних послідовників, яких називали кумраніти. Вважається, що Хреститель обрав символом оновлення саме хрещення через обмивання у воді.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 24 червня, іменини відзначають власники таких імен: Єфрем та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1497 — датована перша задукоментована згадка про те, що європеєць відвідав Північної Америки: дослідник Джон Кабо побував на території, де сьогодніНьюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII

1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.

1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній з креативною назвою "Гусак і рожен" та створили Велику ложу Англії, яка мала б об'єднати усі ложі. Таким чином масонство стало організованим рухом.

1894 — на конгресі в Парижі вирішили створити Міжнародний Олімпійський комітет та раз у чотири роки проводити Олімпійські ігри

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо

1917 — у Києві на вщерть заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, який було прийнято за день до цього.

1934 — столицю УСРР перенесли до Києва з Харкова

1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО

1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в котрому проживало понад 2,5 мільйонів людей. Місто було повністю ізольоване від навколишнього світу. Блокада була знята 23 травня 1949 року

1991 — День митної служби України

Вперше офіційно написали про НЛО

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЧЕРВНЯ

1908 — Тулліо Пінеллі, італійський драматург і кіносценарист

1911 — Ернесто Сабато, аргентинський письменник, фізик, художник і правозахисник

1914 — Мирослав Іван Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви (1984–2000 рр)

1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер (Красень Серж, Кузени)

1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenpeace

1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000)

1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці туман над водою, то буде сонячна погода

Якщо на світанку дуже спекотно, то до кінця дня погода зіпсується

Якщо дуже пахне травою, а у водоймах чиста вода - до сильних дощів

Якщо ніч на 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай

Тривалий туман - до великої кількості грибів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна злословити, а також вживати нецензурну лексику

Краще не думати про когось погано чи бажати зла, адже воно може швидко повернутися

Не можна займатись надто активно важкою фізичною працею

Краще утриматись від справ на городі, а також поблизу водойм

Не можна лягати спати до заходу сонця

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