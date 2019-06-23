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24 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 червня, відзначають День митної служби України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають 24 червня церковний світ відзначає Різдво Івана Хрестителя. Згідно з віруваннями юдеїв, до появи Месії повинен прийти попередник, пророк. У християн вважається, що ним був Іоанн Хреститель. Ще з юного віку він проповідував посеред пустелі, а згодом розповів людям про прихід Ісуса та закликав покаятись. Також Івана мав власних послідовників, яких називали кумраніти. Вважається, що Хреститель обрав символом оновлення саме хрещення через обмивання у воді.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 24 червня, іменини відзначають власники таких імен: Єфрем та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1497 — датована перша задукоментована згадка про те, що європеєць відвідав Північної Америки: дослідник Джон Кабо побував на території, де сьогодніНьюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII
- 1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.
- 1717 — представники британських масонських лож зібралися в пивній з креативною назвою "Гусак і рожен" та створили Велику ложу Англії, яка мала б об'єднати усі ложі. Таким чином масонство стало організованим рухом.
- 1894 — на конгресі в Парижі вирішили створити Міжнародний Олімпійський комітет та раз у чотири роки проводити Олімпійські ігри
- 1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо
- 1917 — у Києві на вщерть заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, який було прийнято за день до цього.
- 1934 — столицю УСРР перенесли до Києва з Харкова
- 1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО
- 1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в котрому проживало понад 2,5 мільйонів людей. Місто було повністю ізольоване від навколишнього світу. Блокада була знята 23 травня 1949 року
- 1991 — День митної служби України
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЧЕРВНЯ
- 1908 — Тулліо Пінеллі, італійський драматург і кіносценарист
- 1911 — Ернесто Сабато, аргентинський письменник, фізик, художник і правозахисник
- 1914 — Мирослав Іван Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви (1984–2000 рр)
- 1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер (Красень Серж, Кузени)
- 1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenpeace
- 1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000)
- 1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці туман над водою, то буде сонячна погода
- Якщо на світанку дуже спекотно, то до кінця дня погода зіпсується
- Якщо дуже пахне травою, а у водоймах чиста вода - до сильних дощів
- Якщо ніч на 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай
- Тривалий туман - до великої кількості грибів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна злословити, а також вживати нецензурну лексику
- Краще не думати про когось погано чи бажати зла, адже воно може швидко повернутися
- Не можна займатись надто активно важкою фізичною працею
- Краще утриматись від справ на городі, а також поблизу водойм
- Не можна лягати спати до заходу сонця
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