23 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 лютого, віряни вшановують пам'ять преподобного Прохора – ченця Печерського монастиря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря – Прохора Лебедніка, шанованого в лику преподобних. Святий вів аскетичний спосіб життя. Він не їв звичайного хліба, а збирав лободу, яку власноруч перетирав в борошно і з нього робив хліб. Він не вживав овочів і не пив нічого, крім води.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 23 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Антон, Аркадій, Ізабелла, Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день стерилізації тварин

303 – римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.

532 – візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі – Собор Святої Софії.

1205 – німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.

1455 – традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.

1554 – війська мапуче під командуванням Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.

1739 – Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.

1778 – Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.

1821 – Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія.

1833 – у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким "…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою – attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань". Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.

1863 – британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

1874 – британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

1886 – американець Чарльз Голл електролітичним методом отримав алюміній.

1918 – щойно утворена армія комуністів (надалі РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше з'явилася легенда про перемогу над німцями, що пов'язувала цю перемогу із встановленням свята День Радянської Армії.

1934 – Леопольд III стає королем Бельгії.

1944 – розпочалася депортація чеченського народу.

1978 – відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла "Whitesnake".

2000 – Карлос Сантана одержав 8 нагород "Ґреммі" – з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток "Ґреммі".

У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток "Ґреммі". 2010 – невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйони літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбитих і понад 250 отримали поранення.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛЮТОГО

1685 – Георг Фрідріх Гендель, англійський композитор німецького походження.

1758 – Василь Капніст, визначний український поет, драматург і громадсько-політичний діяч кінця XVIII — початку XIX століття.

1840 – Карл Менгер, засновник австрійської школи економіки.

1842 – Едуард Гартман, німецький філософ-ідеаліст.

1850 – Цезар Рітц, швейцарський підприємець, який побудував готель у Парижі, ім'я Рітц стало синонімом елегантності й розкоші.

1855 – Едвард Харкевич, директор Львівської академічної гімназії.

1878 – Малевич Казимир Северинович, український художник-авангардист.

1883 – Віктор Флемінг, американський кінорежисер, лауреат "Оскара".

1909 – Шпак Микола Іванович, український поет.

1912 – Богдан Романенчук, славіст і україніст.

1921 – Кушнір Борис Михайлович, подільський історик, краєзнавець.

1925 – Чавдар Єлизавета Іванівна, українська співачка, педагог.

1940 – Пітер Фонда, американський кіноактор з акторської династії.

1947 – Пустовойтенко Валерій Павлович, Прем'єр-міністр України

1953 – Бред Вітфорд, гітарист американського гурту "Aerosmith".

1954 – Ющенко Віктор Андрійович, банкір, президент України.

1960 – Нарухіто, принц, наступник імператорського престолу Японії.

1964 – Підгірний Володимир Михайлович, подільський історик, краєзнавець.

1973 – Олаф-Лассе Юханссон, клавішник шведського гурту "The Cardigans".

1983 – Емілі Блант, англійська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: "Прийшов Прохір – весна у двір заглянула".

Сильні морози в цей час бувають зазвичай вночі.

Ясний місяць на небі віщує грозові дощі.

Морозна погода – до теплого березня. У народі говорили: "На Прохора зима лютує, але весну чує".

Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс позбутися від нього.

Якщо в цей день людина померла не своєю смертю (наприклад, потонула, невдало впала або заблукала в лісі), то люди вірили, що це пустує нечиста сила. За народними повір'ями, загиблий зробив у своєму житті якийсь страшний гріх, бо праведника ні водяний, ні дідько не можуть зачепити.

Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.

Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Коханому не можна дарувати на 23 лютого годинник, в іншому випадку ви скоро розлучитеся.

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