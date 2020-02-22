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Гороскоп на 23 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Козерогам потрібно звернути увагу на своє фізичне та психічне здоров'я, адже є ризик нервового виснаження, а Рибам потрібно бути обережними з обіцянками. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вас може спіткати доля невизнаного авторитету. У такому разі ви можете направити енергію на критику начальства і товаришів по службі, а можете навіть організувати бурхливі збори або відкритий бунт. Енергії при цьому витратите не менш, ніж на сумлінну працю.
Телець
Тільці, сьогодні надто об'єктивне ставлення до себе може вас паралізувати. Вам необхідно трохи лестощів і запевнень в тому, що ви прекрасно з усім впораєтеся. Якщо це не від кого почути, займіться аутотренінгом.
Близнюки
Близнюки, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ ви компенсуєте прагненням поширити свій незаперечний авторитет на домашніх. Повчальні розмови домашніми не сприймаються, ви відчуває себе не надто поважним і нещасним.
Рак
Раки, сьогодні у вас не буде ніякої необхідності розкривати свої карти. А якщо ви вирішили зробити це добровільно – почекайте, ще не час. Слушний момент буде пізніше.
Лев
Леви, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією, сьогодні й тому, й іншому знайдеться вірне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця сьогодні ж.
Діва
Діви, сьогодні вам краще відпочити, а у справах успіху не чекайте. Щира розмова поверне вам впевненість у своїх силах. На роботі, можливо, доведеться вирішувати правові та юридичні питання, звертатися в суд. Робота роботою, а краще приділіть більше уваги коханій людині.
Терези
Терези, сьогодні дуже вдалий день для вирішення багатьох завдань. Успіх у справах і фінансах, гармонія в громадській діяльності та різного роду контактах. Особливу вигоду приносять зв'язки із закордонними та далекими партнерами, а також освітня, культурна та видавнича діяльність.
Скорпіон
Скорпіони, хороший день для вступу на навчання. Можна очікувати фінансової підтримки та розуміння з боку впливових осіб, офіційних інстанцій, юридичних органів. Надана в цей день благодійність повернеться сторицею.
Стрілець
Стрільці, сьогодні хороший день для початку далекої поїздки. Можливий вагомий прибуток, несподівані надходження або подарунки. Також є шанс відкриття нових перспектив.
Козеріг
Козероги, якщо ваша енергія не буде реалізована, ви можете серйозно захворіти. Може постраждати кишківник, але найбільше ймовірність захворювання поперечно-ободової кишки. Взагалі цей день може привести до нервового виснаження, тому що ви можете працювати до знемоги.
Водолій
Водолії, сьогодні дратівливість, агресивність, розбіжності заважають успішному веденню справ протягом дня. День несприятливий для ділового спілкування, переговорів, укладання угод, торгівлі, для прийняття рішень, звернення до начальства. Приведіть у порядок свій настрій та побачите, як налагодяться всі справи.
Риби
Риби, сьогодні у вас є ризик стати великим брехуном в очах інших людей. Це може трапитися, якщо ви будете занадто багато брати на себе, роздавати обіцянки та не виконувати їх, адже вам бракуватиме на все часу.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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