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22 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 липня, у народі відзначають "чорничний" день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
22 липня Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Кирила. У віці 84 років його змушували зректися віри в Ісуса Христа, однак він відмовився поклонятись іншим богам. Тому Кирила вирішили покарати спалюванням, однак Бог вберіг його життя, тому імператор відпустив чоловіка. Щоправда, згодом його знову заарештували і стратили. У народі ж відзначають "чорничний" день, коли українці починали збирати чорниці, а також молоді огірки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Андрій, Олександр, Костянтин, Іван, Федір та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора
- 1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану
- 1819 — відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"
- 1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони;
- 1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"
- 1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях
- 1944 — завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.
- 1944 — створено Міжнародний валютний фонд
- 1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв "Walkman"
- 1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі
- 1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах
- 2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ
- 1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1925 року
- 1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар, публіцист
- 1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" — кінетичних скульптур, які приводяться в рух електрикою або вітром.
- 1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно;
- 1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік
- 1908 — Іван Черінько, український і туркменський художник і педагог
- 1929 — Володимир Довгань, радянський і український кінорежисер, сценарист
- 1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів. Один з останніх політв'язнів УССР.
- 1945 — Юрій Рибчинський, український драматург, поет-пісняр
- 1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів "Arena" та "Marillion";
- 1962 — Віктор Дейсун, український художник, член Національної спілки художників України;
- 1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст;
- 2013 — Принц Джордж Кембридзький, син герцога Кембридзького Вільяма та його дружини, герцогині Кембридзької Кетрін, онук принца Уельського Чарльза, правнук королеви Єлизавети II; майбутній спадкоємець британського престолу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- 22 липня варто таємно закопати огірок, щоб врожай був хорошим
- Якщо чимало чорниці на городі, то зима буде доволі морозною і холодною
- Якщо чорниця досі не дозріла, то попереду прохолодна осінь
- Якщо вранці дощить, то літо буде спекотним та вологим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лихословити та вживати нецензурну лексику вголос, подумки теж краще утримуватись від потоку негативу;
- Не можна займатись важкою фізичною працею, а також надто довго працювати на городі;
- Не можна сумувати та умисно намагатись засмутити когось;
- Не можна вживати спиртне та алкогольні коктейлі.
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