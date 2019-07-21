22 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 липня, у народі відзначають "чорничний" день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

22 липня Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Кирила. У віці 84 років його змушували зректися віри в Ісуса Христа, однак він відмовився поклонятись іншим богам. Тому Кирила вирішили покарати спалюванням, однак Бог вберіг його життя, тому імператор відпустив чоловіка. Щоправда, згодом його знову заарештували і стратили. У народі ж відзначають "чорничний" день, коли українці починали збирати чорниці, а також молоді огірки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Андрій, Олександр, Костянтин, Іван, Федір та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану

1819 — відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка"

1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони;

1922 — день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів "Лісові Чорти"

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях

1944 — завершилася битва під Бродами між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та червоноармійськими військами 1-го Українського фронту.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд

1979 — компанія Sony почала продаж перших побутових пристроїв "Walkman"

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах

2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Вистава Наталка Полтавка / trudslava.org.ua

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЛИПНЯ

1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1925 року

1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар, публіцист

1898 — Александр Колдер, відомий американський скульптор, автор "мобілей" — кінетичних скульптур, які приводяться в рух електрикою або вітром.

1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно;

1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік

1908 — Іван Черінько, український і туркменський художник і педагог

1929 — Володимир Довгань, радянський і український кінорежисер, сценарист

1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів. Один з останніх політв'язнів УССР.

1945 — Юрій Рибчинський, український драматург, поет-пісняр

1956 — Мік Пойнтер, рок-музикант, ударник гуртів "Arena" та "Marillion";

1962 — Віктор Дейсун, український художник, член Національної спілки художників України;

1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст;

2013 — Принц Джордж Кембридзький, син герцога Кембридзького Вільяма та його дружини, герцогині Кембридзької Кетрін, онук принца Уельського Чарльза, правнук королеви Єлизавети II; майбутній спадкоємець британського престолу.

Геннадій Білодід з дружиною і донькою, яка також прославилась у дзюдо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

22 липня варто таємно закопати огірок, щоб врожай був хорошим

Якщо чимало чорниці на городі, то зима буде доволі морозною і холодною

Якщо чорниця досі не дозріла, то попереду прохолодна осінь

Якщо вранці дощить, то літо буде спекотним та вологим

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лихословити та вживати нецензурну лексику вголос, подумки теж краще утримуватись від потоку негативу;

Не можна займатись важкою фізичною працею, а також надто довго працювати на городі;

Не можна сумувати та умисно намагатись засмутити когось;

Не можна вживати спиртне та алкогольні коктейлі.

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