22 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 грудня, відзначають Зачаття св. Анною Пресвятої Богородиці, у народі просто день святої Анни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 22 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Ганна, Єфросинія, Олександр, Степан, Василь, Вольдемар та Володимир.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День енергетика в Україні

День працівників дипломатичної служби в Україні

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком

1845 — У Філадельфії у США показано, як працює перший синтезатор голосу, створений німецьким винахідником Йозефом Фабером

1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон вигадав ялинкову електрогірлянду та прикрасив нею ялинку на Різдво у своїй домівці

1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса"

1895 — Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини "Х-променями", отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок

1905 — Початок грудневого збройного повстання у Москві

1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генсекретарства з міжнародних справ, яке очолив Олександр Шульгін. Тому з 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата

1917 — Мала Рада Української Народної Республіки погодила закони про Головну скарбницю та Державний банк України

1917 — у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади

1917 — Конгрес США ввів "сухий закон" в країні

1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець підписав наказ про заборону антидержавної агітації

1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію, яка є найдавнішою зі сучасних риб

1941 — Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом про об'єднання англо-американських зусиль та вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стала поява "Об'єднаних Націй".

1947 — Установчі збори Італії погодили першу республіканську конституцію

1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин та гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, відповідно до якої остання в Африці колонія — Намібія — отримала незалежність

1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку

1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки погодив тимчасову конституцію, яка завершила політику апартеїду

1999 — На посаду прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Нацбанку Віктора Ющенка

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ГРУДНЯ

1702 — Жан Етьєн Ліотар, швейцарський художник

1744 — Данило Самойлович (Сушковський), український медик та засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Він першим довів можливість протичумного щеплення

1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник

1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця (Кармелюк, Невільничка, Інститутка)

1856 — Френк Біллінгс Келлог, американський юрист, дипломат та державний діяч

1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер (Манон Леско, Богема, Мадам Баттерфляй, Турандот)

1872 — Каміль Герен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини

1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві

1879 — Ганна Юрчакова, українська драматична акторка

1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник.

1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник

1908 — Макс Білл, швейцарський скульптор, художник-абстракціоніст, архітектор і дизайнер, представник цюрихської школи конкретного мистецтва

1949 — Моріс і Робін Гібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту Bee Gees

1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ

1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода на Анни, такою й буде вся зима

Якщо сьогодні дуже сонячно, то й 31 січня буде погожий день

Якщо падає дощ, то весна буде вологою та холодною

Якщо навколо місяця серпанок, то до негоди

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна злитись та сваритись

Не можна вишивати та в'язати

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна відмовлятись від хатніх справ

Не можна вживати спиртне

Не можна думати про погане

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