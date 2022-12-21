На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
22 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 579
Сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 22 грудня, відзначають Зачаття св. Анною Пресвятої Богородиці, у народі просто день святої Анни.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 22 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Ганна, Єфросинія, Олександр, Степан, Василь, Вольдемар та Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День енергетика в Україні
- День працівників дипломатичної служби в Україні
- 1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком
- 1845 — У Філадельфії у США показано, як працює перший синтезатор голосу, створений німецьким винахідником Йозефом Фабером
- 1882 — Помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон вигадав ялинкову електрогірлянду та прикрасив нею ялинку на Різдво у своїй домівці
- 1894 — Військовий суд в Парижі оголосив вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса"
- 1895 — Німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини "Х-променями", отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок
- 1905 — Початок грудневого збройного повстання у Москві
- 1917 — Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генсекретарства з міжнародних справ, яке очолив Олександр Шульгін. Тому з 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата
- 1917 — Мала Рада Української Народної Республіки погодила закони про Головну скарбницю та Державний банк України
- 1917 — у Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади
- 1917 — Конгрес США ввів "сухий закон" в країні
- 1918 — У Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець підписав наказ про заборону антидержавної агітації
- 1938 — Біля берегів Південної Африки спіймали першу латимерію, яка є найдавнішою зі сучасних риб
- 1941 — Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом про об'єднання англо-американських зусиль та вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стала поява "Об'єднаних Націй".
- 1947 — Установчі збори Італії погодили першу республіканську конституцію
- 1972 — У Білій Церкві на комбінаті шин та гумовотехнічних виробів випущено першу продукцію
- 1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, відповідно до якої остання в Африці колонія — Намібія — отримала незалежність
- 1989 — У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку
- 1989 — За згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав
- 1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки погодив тимчасову конституцію, яка завершила політику апартеїду
- 1999 — На посаду прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Нацбанку Віктора Ющенка
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ГРУДНЯ
- 1702 — Жан Етьєн Ліотар, швейцарський художник
- 1744 — Данило Самойлович (Сушковський), український медик та засновник епідеміології в Російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Він першим довів можливість протичумного щеплення
- 1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник
- 1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська), українська письменниця (Кармелюк, Невільничка, Інститутка)
- 1856 — Френк Біллінгс Келлог, американський юрист, дипломат та державний діяч
- 1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор, автор 12 опер (Манон Леско, Богема, Мадам Баттерфляй, Турандот)
- 1872 — Каміль Герен, французький учений, один із творців протитуберкульозної вакцини
- 1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник, засновник і теоретик футуризму в європейській літературі та мистецтві
- 1879 — Ганна Юрчакова, українська драматична акторка
- 1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник.
- 1899 — Микола Горбань, український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник
- 1908 — Макс Білл, швейцарський скульптор, художник-абстракціоніст, архітектор і дизайнер, представник цюрихської школи конкретного мистецтва
- 1949 — Моріс і Робін Гібб, австралійські музиканти, композитори, співаки, засновники гурту Bee Gees
- 1962 — Рейф Файнз, англійський актор, посланець доброї волі ЮНІСЕФ
- 1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода на Анни, такою й буде вся зима
- Якщо сьогодні дуже сонячно, то й 31 січня буде погожий день
- Якщо падає дощ, то весна буде вологою та холодною
- Якщо навколо місяця серпанок, то до негоди
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна злитись та сваритись
- Не можна вишивати та в'язати
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна відмовлятись від хатніх справ
- Не можна вживати спиртне
- Не можна думати про погане
Читайте також: Як зробити павербанк для роутера: коротка інструкція, коли немає світла
- 01 січня
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят