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21 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 жовтня – вівторок

Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту та День базіки, а віряни вшановують пам'ять святої Пелагеї. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 21 жовтня вшановують пам'ять святої Пелагеї та святого Трифона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Василь, Віктор, Тетяна, Таїсія, Марія, Єлизавета, Надія, Пелагея, Іван, Микола, Павло, Петро та Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день йододефіциту
  • День балаканини чи День базіки
  • День яблука в Сполученому Королівстві
  • Національний день гарбузового чізкейка в США
  • Національний день медсестер в Таїланді
  • Міжнародний день Начос
  • 1056 — диякон Григорій вивів першу літеру, згодом цей рукопис увійшов в історію під назвою "Остромирове Євангеліє" і став найдавнішою рукописною книгою.
  • 1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, яку назвали його іменем.
  • 1596 — укладено Берестейську унію.
  • 1879 — американський винахідник Томас Едісон протестував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.
  • 1897 — у Миколаєві запрацював Чорноморський суднобудівний завод.
  • 1940 — почався переїзд урядових установ Литовської РСР з Каунаса до нової столиці — Вільнюса.
  • 1944 — у "Бермудському трикутнику" зафіксовано таємниче зникнення екіпажу кубинського судна "Рубікон".
  • 1950 — набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.
  • 1991 — пройшов перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЖОВТНЯ

  • 1672 — Пилип Орлик, гетьман України у вигнанні в 1710—1742 роках
  • 1755 — Катрмер де Квінсі, французький археолог і теоретик архітектури, масон, покровитель мистецтва.
  • 1760 — Кацусіка Хокусай, японський митець, майстер ксилографії. За все своє життя намалював приблизно 30 тисяч картин, тобто по дві кожного дня.
  • 1790 — Альфонс де Ламартін, французький письменник і політичний діяч, представник французького романтизму.
  • 1832 — Густав Лангеншейдт, німецький видавець. У 1856 році створив фірму, яка досі випускає словники, посібники для навчання мов.
  • 1833 — Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівських премій.
  • 1894 — Едогава Рампо — японський письменник.
  • 1908 — Хорхе Отейса, іспанський скульптор.
  • 1912 — Георг Шолті, британський диригент, угорського походження, лауреат 32 нагород "Греммі".
  • 1917 — Діззі Гіллеспі, знаменитий американський джазовий трубач.
  • 1923 — Валеріан Боровчик, французький кінорежисер (Еммануель-5, Звір, Мистецтво кохання).
  • 1938 — Вірко Балей, українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч.
  • 1956 — Керрі Фішер, американська акторка. відома за роллю Принцеси Леї у "Зоряних війнах"
  • 1971 — Нік Олівері, ексбасист американського гурту "Queens Of The Stone Age".
  • 1975 — Андрій Срюбко, український хокеїст.
  • 1976 — Ендрю Скотт, ірландський актор (серіал "Шерлок", 007:Спектр)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні хмари тримаються низько, то будуть заморозки;
  • Якщо до сьогодні на березі ще залишилось листя, то сніг буде пізній;
  • Якщо навколо сонця з'явився туманний ореол, то найближчим часом буде тепло та сонячно;
  • Якщо вночі видно яскраві зорі, то переважатиме хороша погода.
21 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 431111

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись, бажати кому зла;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках;
  • Не можна виходити з дому без потреби;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна дивитись в дзеркало до світанку;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна вживати алкоголь та їсти шкідливу їжу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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